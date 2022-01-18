Гібридні автомобілі значно небезпечніші за електрокари - дослідження

Вони набагаьто частіше схильні до займання.

Гібридні моделі автомобілів значно небезпечніші за електрокари.

Такого висновку дійшла страхова компанія AutoinsuranceEZ, яка зібрала дані Національної ради з безпеки на транспорті, Бюро статистики транспорту та дані про відкликання на урядовому порталі recalls.gov, передає Carscoops.

Так, згідно з дослідженням з'ясувалося, що у 2021 році в Америці було лише 52 пожежі електромобілів. За цей же період було зареєстровано 16 051 пожежу гібридних транспортних засобів. Третя цифра – ще вища – 199 533 пожеж для автомобілів внутрішнього займання. Однак це цілком зрозуміло, оскільки на дорогах набагато більше бензинових та дизельних автомобілів, ніж гібридів чи електромобілів.

Зазначається, що рівень пожеж на 100 тисяч проданих автомобілів становить 1 529,9 для автомобілів із ДВЗ, що менше, ніж 3 474,5 на 100 тисяч продажу транспортних засобів, які спостерігаються у гібридів. Виявилося, що електричні транспортні засоби мають найменшу ймовірність заайматися, оскільки повідомлялося лише 25,1 на 100 тисяч проданих автомобілів.

Транспортні засоби з ДВЗ займаються з низки причин, але найбільшою є зіткнення. За даними Національної асоціації запобігання пожежам, у 2018 році в США під час пожежі автомобілів загинуло 560 людей, більшість із яких спричинені зіткненнями. Чотири найбільші відкликання у 2020 році, пов’язані з пожежами транспортних засобів, стосувалися бензинових транспортних засобів. Разом вони охоплюють понад мільйон транспортних засобів.

Електрокари Hyundai Kona і Chevrolet Bolt EV мали найбільше відкликання електромобілів, пов’язаних із пожежами – 152 тисячі автомобілів сукупно, тоді як два найбільші відкликання гібридів склали трохи більш як 32 тисячі автомобілів.

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