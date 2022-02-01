На рівні Dacia Logan та Duster: електромобіль Tesla Model S провалив випробування на безпеку

Кожна десята модель не може пройти техогляд із першого разу.

Електрокар Tesla Model S названо ненадійним автомобілем.

Такого висновку дійшли фахівці Агентства технічної інспекції та сертифікації Німеччини (TUV).

Так, експерти вивчили на предмет надійності чотири ходові електромобілі: BMW i3, Smart ForTwo, Renault Zoe і Tesla Model S. Вони відзначають, що в експлуатації вже перебуває достатньо "зелених" машин, щоб провести дослідження їх технічного стану за три роки після придбання.

Орієнтиром для оцінки став "Звіт TUV 2022", до якого включені результати 9,6 млн тестів, проведених організаціями TUV. Серед уживаних машин із ДВЗ "суттєві дефекти" мають у середньому 4,7% авто. Такі машини відправляють на сервіс для усунення виявлених несправностей, після чого мають бути представлені повторно на техогляд, щоб отримати заповітну наклейку, що дозволяє експлуатувати авто.

Отже, із чотирьох розглянутих електромобілів електричний Smart EQ Fortwo вийшов на перше місце з часткою дефектів 3,5%. У списку зі 128 машин з ДВЗ віком від 2 до 3 років E-Smart опиниться у першій третині.

Друге місце посів BMW i3, виробництво якого завершиться у липні цього року. Результат батарейного хетчбека становив 4,7 відсотка, а основними проблемами стало ближнє світло та гальмівні диски, на яких за недостатньо частого використання виникають осередки корозії.

Третім у дослідженні став Renault Zoe: дефектними після трьох років їзди виявилися 5,7 відсотка таких електромобілів, у яких виявляли неполадки з оптикою та підвіскою. Нарешті, останнє місце з чотирьох дісталося Tesla Model S з показником 10,7 відсотка – тобто з 10 електрокарів хоча б один виявляється проблемним. Причому у звіті йдеться про цілий набір різних неполадок: від протитуманних фар, що барахлять, до дефектів важелів підвіски та органів управління. За даними видання, найгірший результат за підсумками випробувань безпеки, окрім "дітища" Ілона Маска, показали Dacia Logan та Dacia Duster, але їхній результат не надто сильно відстав від Tesla Model S.

Читайте також:

Флагманський електромобіль Mercedes-Benz, який представлений в Україні, провалив випробування на керованість: відео

Понад дві тисячі "коней" на двох: у Мережі показали битву Tesla Model S Plaid та Lucid Air (відео)

Відомий французький автовиробник припиняє випуск популярного хетчбека