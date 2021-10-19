Голова групи Volkswagen пояснив, чому електромобілі краще бензинових машин

Голова групи Volkswagen пояснив, чому електромобілі краще бензинових машин

За його словами, ними дешевше користуватися, ніж авто з ДВЗ.

Генеральний директор Volkswagen Group Герберт Дісс пояснив, чому електричні автомобілі їхньої марки кращі за бензинові машини.

Про це він написав на своїй сторінці у LinkedIn.

Публікація Дісса стосується того, скільки грошей може заощадити людина, обравши електрокар замість авто з ДВЗ.

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"Водіння автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння коштує майже на 50% дорожче, ніж електромобіля", - повідомив гендиректор.

Він також посилається на дані журналу Autozeitung, який підрахував вартість експлуатації обох типів авто, враховуючи всі витрати.

"Керування VW Tiguan коштує приблизно на 30% дорожче за кілометр, ніж ID.4. Один кілометр в Audi Q5 коштує приблизно на 40% дорожче, ніж у Q4 e-tron. А водіння Skoda Kodiaq коштує приблизно на 50% дорожче за кілометр порівняно з Enyaq. Пора переключитись!", - написав Дісс.

Раніше повідомлялося, що гендиректор Audi заявив, що електрокари стали майже такими ж прибутковими, як авто з ДВЗ.

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