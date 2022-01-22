Голова Stellantis: ми ризикуємо втратити середній клас, що вже не зможе купувати автомобілі

Голова Stellantis: ми ризикуємо втратити середній клас, що вже не зможе купувати автомобілі

Виробництво електромобілів коштує дорожче ніж авто з традиційними двигунами.

Більшість автомобільних концернів повинні найближчим часом провести глобальну електрифікацію та повністю відмовитись від традиційних двигунів. Та далеко не всім подобається таке положення речей.

Генеральний директор автомобільної групи Stellantis Карлос Таварес впевнений, що електрифікація – це рішення європейських політиків та аж ніяк не представників автомобільної промисловості. Про це повідомляє видання Corriere della Sera.

Як запевняє Карлос Таварес - таке рішення може позбавити представників середнього класу можливості придбати собі новий автомобіль. Проблема в тому, що ціна на електромобілі вища на 50% ніж на авто з ДВЗ. Електромобілю потрібно проїхати щонайменше 70 тисяч кілометрів, лише для того, щоб компенсувати витрати на акумуляторну батарею. Звісно, європейські держави запровадили спеціальні субсидії на електромобілі, але вони не суттєво змінюють загальну картину.

Автомобільна група Stellantis поважає європейський закон та рішення Єврокомісії, про те, що до 2030 року більшість автомобілів повинні бути електричними, тому буде намагатися виконати всі поставлені задачі. Та найголовніша задача, яка стоїть перед інженерами та маркетологами – це вирішити як звести до мінімуму вплив тих додаткових 50%, які електричні силові установки додають до ціни.

Stellantis для того, щоб підвищити потужності виробництва електромобілів, планує побудувати величезну фабрику у Франції та Німеччині. Також, наразі ведуться перемовини з італійською владою, щоб розмістити ще один завод у Термолі.

Нагадаємо, що шість автовиробників відмовились від випуску машин на найпопулярнішому пальному в світі.