Google Maps отримає нову функцію для водіїв: що це і як працює

Google Maps тестує Live Updates / © Associated Press

Якщо ви колись випадково згорнули навігацію Google Maps під час поїздки, то наступне оновлення вам точно сподобається. Компанія Google починає тестувати функцію Live Updates (Живі оновлення), яка закріплюватиме навігаційну інформацію на екрані у вигляді постійного сповіщення.

Про це повідомляє Android Authority.

Що відомо про нову функцію

Навігація завжди під рукою. Live Updates — це спосіб Android тримати важливу інформацію у видимому сповіщенні.

Фото: скрин Android Authority

На відміну від звичайних повідомлень, вони не зникають і не зміщуються вниз у списку, а залишаються закріпленими. Це дозволяє водіям швидко перевірити свій маршрут чи час прибуття, навіть якщо вони перемкнулися на інший додаток.

Фото: скрин Android Authority

Тестування вже розпочалося. Функцію вже помітили на деяких пристроях, включаючи смартфони Pixel та Samsung, які працюють на бета-версіях Android 16. Це свідчить про те, що Google розпочала обмежене тестування.

Фото: скрин Android Authority

Користь для водіїв очевидна. Функція буде особливо корисною для водіїв, яким не доведеться турбуватися, що вони втратять навігацію, якщо, наприклад, їм потрібно швидко відповісти на повідомлення або перевірити інший додаток.

Поки що Live Updates доступні лише невеликій кількості користувачів. Тому, якщо ви їх ще не бачите, це цілком нормально. Схоже, Google планує розширити тестування поступово.

