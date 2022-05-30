Готуються до громадського транспорту або пішки: в Росії зростає невдоволення щодо цін на обслуговування авто

Готуються до громадського транспорту або пішки: в Росії зростає невдоволення щодо цін на обслуговування авто

У Росії з кожним днем зростає кількість невдоволених на вартість ремонту машин.

Так, на тлі дефіциту запасних частин до автомобілів у Росії значно збільшилася вартість їхнього обслуговування. І, схоже, найближчим часом ця тенденція збережеться.

Вже зараз 33% опитаних готові відмовитись від своїх автомобілів, якщо не зможуть їх утримувати, а кожен п'ятий вже зараз має намір пересісти на громадський транспорт, передає "Автоцентр".

За даними аналітиків, третина автомобілістів стикається з поломками в автомобілі приблизно раз на 3-6 місяців. Ще 40% водіїв змушені його ремонтувати раз на рік. У світлі подорожчання витрат на обслуговування, 37% росіян готові ремонтувати свої автомобілі самостійно.

Цікаво, що лише один із десяти автомобілістів готовий чекати надходження запчастин у офіційного дилера. Інші планують шукати необхідне на дошках оголошень або через знайомих.

Наразі проблеми з комплектуючими мають понад 70% автосервісів, що не могло не позначиться на вартості послуг. Виправити ситуацію з постачанням влада Росії вирішила шляхом "паралельного імпорту", тобто без дозволу офіційних виробників. У списку дозволеного контрафакту запасні частини, витратні матеріали, шини та автоаксесуари.

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