Грецький стартап випустить автомобіль з 3 тисячами кінських сил за 5,5 мільйона євро: відома дата його дебюту

Грецький стартап випустить автомобіль з 3 тисячами кінських сил за 5,5 мільйона євро: відома дата його дебюту

Новини авто: він також буде доступний у дешевшій версії з 2 тисячами к.с.

Грецький стартап Spyros Panopoulos Automotive випустить автомобіль Chaos, який буде мати 3 тисячі кінських сил.

Про це повідомляє сайт Carscoops.

Вперше про модель стало відомо минулого року, коли компанія випустила декілька тизерів Chaos, які показали його екстер’єр та дизайн інтер’єру разом із неймовірними характеристиками. А вже 1 листопада 2021 року відбудеться її офіційний дебют. Це мало статися на Женевському автосалоні, але його скасували.

Гіперкар буде працювати з 4,0-літровим V10 з подвійним турбонаддувом, доступним у двох версіях: з 2000 або 3000 к.с. Потужність буде передаватися на всі чотири колеса через восьмиступеневу коробку передач з подвійним зчепленням.

Для оптимальної керованості Chaos матиме повністю незалежну підвіску з подвійними важелями. Гальма складатимуться з керамічних дисків розміром 428 мм спереду і 416 мм ззаду, у комплекті з магнітними суппортами, надрукованими на 3D-принтері.

Компанія називає Chaos "першим ультракаром на планеті". Він буде коштувати від 5,5 мільйона євро за базовий варіант з потужністю 2000 к.с. та до 12,4 мільйонів євро за модель з повною потужністю 3000 к.с.

SP Automotive планує випускати від 15 до 20 автомобілів на рік. Загалом їх буде не більше 100, щоб зберегти ексклюзивність. Також у стартапі повідомили, що хочуть включити своє авто у 2022-2023 роках до телешоу Top Gear на BBC, яке презентує та випробує Chaos, і спробує встановити різні нові світові рекорди.

Зокрема, "ультракар" спробує встановити новий рекорд кола найшвидшого серійного автомобіля на Нюрбургрингу – титул, який на даний момент належить Mercedes-AMG GT Black Series з часом 6:43,616. Він також спробує побити рекорд максимальної швидкості для серійного автомобіля та встановити новий рекорд прискорення на чверть милі.

Раніше повідомлялося, що китайці представили електрокар, який має 1835 "коней" та максимальну швидкість 420 км/год.

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