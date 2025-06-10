Гальмівна система авто: що варто знати кожному водієві, щоб не вестися на міфи

Найпоширеніші міфи про гальма в авто / © Pixabay

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Серед водіїв існують міфи про роботу автівок, особливо про гальмівну систему.

Ось найпоширеніші помилкові твердження, які викрило видання SlashGear.

1. Під час екстреного гальмування потрібно качати педаль

Це було актуально в епоху, коли ABS ще не використовувалася. Сучасні системи здатні самостійно регулювати тиск на гальма до 40 разів за секунду. За надзвичайного гальмування водієві треба просто сильно натиснути на педаль і тримати її натиснутою.

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2. ABS скорочує гальмівний шлях

Насправді призначення ABS — зберегти контроль над авто, не допускаючи блокування коліс. Вона не зменшує відстань гальмування, а допомагає уникнути заносу.

3. Гальмівні диски не потребують заміни

Як і гальмівні колодки, диски зношуються. Їхній типовий ресурс — 50–70 тисяч км. Але за частих різких зупинок або агресивного стилю їзди їх доведеться замінювати набагато раніше.

4. Скрип під час гальмування завжди означає проблему

Не кожен скрип свідчить про зношення колодок. Причиною може бути волога, пил чи навіть тимчасова іржа. Якщо шум короткочасний — це не критично. Турбуватися варто лише в разі постійних сторонніх звуків.

5. Гальмівну рідину можна довго не змінювати

Гальмівна рідина з часом вбирає вологу з повітря, що знижує її ефективність і шкодить гальмівній системі. Її рекомендують оновлювати кожні 30 тисяч км або раз на два роки.

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6. Використання двигуна для гальмування економить ресурси

Хоча двигунне гальмування зменшує навантаження на колодки, воно збільшує зношення коробки передач і зчеплення. У перспективі це може призвести до дорогого ремонту.

Нагадаємо, від 1 липня для водіїв України змінять правила техогляду. Запроваджується обов’язкова відеофіксація процесу перевірки технічного стану авто.

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