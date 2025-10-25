Головні помилки водіїв: експерт пояснив, які зимові шини не можна купувати

Шини / © Pixabay

Реклама

На тлі наближення холодів українські водії починають щорічний «квест» із заміни шин. Автоексперт пояснив, як правильно обрати зимову гуму, щоб не наразити себе на небезпеку, і на які деталі маркування варто звернути увагу в першу чергу.

Про це пише UA.Motors.

За словами фахівця, водіям не потрібно «винаходити велосипед». Виробники автомобілів зазвичай самі вказують, які саме шини підходять для конкретної моделі. Цю важливу інформацію часто можна знайти у неочікуваному місці.

Реклама

«Цю інформацію часто можна знайти навіть на кришці паливного бака. Там зазначають індекси навантаження та швидкості», — зазначив експерт.

Він додав, що ці індекси критично важливі. Якщо автомобіль часто перевантажений — потрібен один тип шин, а якщо в ньому переважно їздить лише водій — зовсім інший.

Як читати маркування: «сніжинка» та дата

Експерт радить уважно вивчити піктограми на самій шині. Головний маркер — це не просто напис «Winter» (Зима).

«Наявність піктограми „сніжинка на тлі гори“ — це гарантія, що шина призначена саме для суворих зимових умов», — пояснив він.

Реклама

Також варто звернути увагу на індекс швидкості. Для зимової експлуатації оптимальними та безпечними вважаються індекси H або T.

В чому головна небезпека

Найважливішою деталлю, яку багато водіїв ігнорують, є дата виготовлення шини. Вона вказана у форматі «тиждень/рік» (наприклад, 4024 — 40-й тиждень 2024 року).

Фахівець наголосив, що гума має термін придатності, навіть якщо вона нова і ніколи не використовувалася.

«Гума після трьох років зберігання втрачає еластичність», — підкреслив експерт. Така шина «дубіє» на морозі, втрачає зчеплення з дорогою і стає небезпечною.

Реклама

Експерт також закликав не заощаджувати на бренді, оскільки якісні та «свіжі» шини забезпечують значно безпечніше та стабільніше керування в холодну пору року.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у застосунку державних послуг «Дія» планують запустити нові водійські послуги. Зокрема, українці зможуть керувати своїми номерними знаками онлайн