Honda показала концепт нового приватного літака: він може пролетіти через США без дозаправки

Honda показала концепт нового приватного літака: він може пролетіти через США без дозаправки

Всередині HondaJet вміщує 11 пасажирів.

Honda Aircraft Company представила концепт свого нового приватного літака HondaJet 2600.

Про це повідомляє сайт Carscoops.

Аероплан за конструкцією подібний на існуючі моделі HondaJet, але використовує карбоновий композитний фюзеляж. Ключова відмінність концепту в тому, що він був задуманий як перший у світі легкий реактивний літак, здатний здійснювати безперервні трансконтинентальні польоти через Сполучені Штати.

carscoops.com

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Honda каже, що дальність польоту літака становить 2625 морських миль, швидкісна круїзна швидкість – 450 вузлів, і він може літати на висоті до 14325 метрів.

Він також більший за інші моделі HondaJet, здатний вмістити до 11 пасажирів і має більшу висоту кабіни. Під час польоту на максимальній висоті тиск у салоні встановлений на еквіваленті 1939 метрів.

"Завдяки концепту HondaJet 2600, який забезпечує ефективний трансконтинентальний політ, пропонує новий рівень комфорту та місткості салону, а також різко зменшує викиди CO2, ми представляємо нове покоління бізнес-літаків", - повідомили у Honda.

Там додали, що 2600 має на 20 відсотків кращу економію палива, ніж звичайний легкий літак, і він на понад 40 відсотків більш економічний, ніж літак середнього розміру.

Раніше повідомлялося, що Rolls-Royce створив повністю електричний літак.

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