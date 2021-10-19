Honda презентувала нову версію своєї популярної моделі

Вона отримала трохи слабший двигун та декілька оновлень дизайну.

Honda презентувала оновлений Civic Si, який вийде на ринок до кінця 2021 року.

Про це повідомляє сайт Motor1.

Автомобіль став менш потужним порівняно з його попередником. 1,5-літровий бензиновий двигун з турбонаддувом тепер видає 200 кінських сил, що менше на 5 "коників".

Honda.com

Водночас 260 Ньютон-метрів крутного моменту, який були у Civic Si попереднього покоління, тепер досягаються на 1800 об/хв, що на 300 об/хв швидше, ніж раніше. Це має зробити більш енергійне прискорення.

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Новий Civic Si доступний тільки з механічною коробкою передач. Він має модернізовану шестиступеневу КП, запозичену у Type R. Інженери також модернізували трансмісію.

Зовнішній вигляд став більш агресивним. Спойлер на кришці багажника виконаний у глянцевому чорному кольорі доповнює темне оздоблення кришок бічних дзеркал та вікон. Спереду встановлені спойлер під кузовом та червоний значок моделі на решітці радіатора, які позначають, що це Si.

Honda.com

Інтер'єр значною мірою перенесений зі звичайного Civic 2022 року, але з безліччю червоних акцентів, алюмінієвими педалями і парою спортивних сидінь з вбудованими підголівниками.

Як і стандартний компактний седан, Si отримає семидюймовий цифровий дисплей для водія та дев’ятидюймовий сенсорний екран з бездротовими Android Auto та Apple CarPlay. У стандартній комплектації модель має 12-дюймову звукову систему Bose з сабвуфером.

Седан надійде у продаж до кінця року, а після нього у 2022 році вийде хетчбек Typer R, який також буде доступний тільки з МКП.

Раніше повідомлялося, що Honda представила п'ять нових електромобілів.

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