Honda збирається випустити на ринок міський кросовер за 15 тисяч доларів: фото

Так, модель Honda RS стане найдоступнішим кросовером японської марки. Бюджетну модель запропонують у бензиновій та гібридній версіях, а її топовий варіант отримає набір сучасних систем безпеки.

Про це повідомляє пресслужба виробника.

Компактний кросовер Honda RS показали у камуфляжі під час автошоу в Індонезії. Втім, раніше автомобіль зняли під час тестів та його дизайн перестав бути секретом. Нова модель має з'явитися до кінця року.

Зовнішній вигляд автомобіля виконаний у дусі старшого кросовера Honda CR-V 2023. Довга решітка радіатора поєднується з розкосими світлодіодними фарами. Салон поки не розсекретили, але відомо, що топова версія моделі отримає адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування та контролю розмітки.

Фото: Honda.com

Кросовер досягає близько 4,2-4,3 м завдовжки і побудований на платформі семимісної моделі Honda BR-V. У неї ж запозичують і силовий агрегат: автомобіль оснащуватимуть 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 121 к.с. та безступінчастим варіатором. Пізніше також з'явиться гібрид із силовою установкою від моделі HR-V. Привід, швидше за все, буде переднім.

Нова Honda RS у базовій версії коштуватиме близько 15 тисяч доларів, тобто стане найдоступнішим кросовером японської марки. Виробництво моделі налагодять в Індонезії, але планується її експорт у кількадесят країн на різних континентах.

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