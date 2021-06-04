Поїхали до океану: у США двоє дівчат 4 і 9 років викрали авто батьків і врізалися у вантажівку

Дівчата проїхали 16 км, зачепили автомобіль, а потім врізалися у вантажівку.

В американському штаті Юта у четвер, 3 червня, двоє сестер чотирьох і дев'яти років потай викрали автомобіль батьків і вирушили до сусіднього штату, щоб "скупатися в океані".

Про це із посиланням на департамент поліції Вест-Веллі-Сіті повідомляє ВВС.

Зазначається, що дівчата встигли проїхати по двом основним дорогам, зачепивши автомобіль, а потім врізались у вантажівку, водій якої викликав поліцію.

"Дев'ятирічна дівчинка проїхала на машині близько 16 км, перш ніж вдарилася в інший автомобіль, проїхала центральну резервацію і врізалася у вантажівку, - розповіли правоохоронці. - Сестри були пристебнуті пасками безпеки і не постраждали".

Дівчата пояснили поліцейським, що направлялися до Каліфорнії, оскільки в їхньому штаті немає виходу до океану. За їхніми словами, "подорож" розпочалася близько третьої години ночі, поки батьки спали. Сестри взяли Chevy Malibu і виїхали з Західної Йорданії.

Зауважимо, що дорога від їхнього дому до Каліфорнії зайняла б близько десяти годин.

Увесь цей час батьки дівчат спали, їх розбудили поліціянти. "Батьки були нажахані і дуже шоковані, виявивши, що їхні діти поїхали", - вказав детектив Скотт Ліст з поліції Західної Йорданії.

Officers got quite a surprise when they responded to an accident this morning & discovered the driver was a 9yo girl. The young girl & her 4yo sister apparently snagged the keys to the family car while their parents were sleeping & set out on their own summer adventure. #wvc pic.twitter.com/evHq3DiBRC — WVC Police (@WVCPD) June 2, 2021

Раніше у США хлопчики двох та п'яти років вирішили викрасти автомобіль матусі, аби на ньому завітати до ферми їхнього дідуся. Там вони хотіли подивитися на тварин. Зазначається, що вказана ділянка перебувала на відстані 11 км від будинку.

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