Гроші на вітер: 5 "розумних" функцій в авто, які водії вимикають одразу

Сучасні авто переповнені «розумними» функціями, які мали б допомагати. Проте на практиці водії їх вимикають. Розповідаємо, які системи, від утримання смуги до автоклімату, лише дратують.

Купуючи новий автомобіль, ми часто платимо за безліч зайвих функцій. Нові системи безпеки, електронні помічники та «розумний» клімат виглядають переконливо на папері, але в реальному житті власники їх просто ігнорують або примусово вимикають.

Найчастіше водії скаржаться на системи, які надто активно втручаються в керування. Лідер антирейтингу — система утримання смуги. Вона має запобігати виїзду за розмітку, але часто робить це надто агресивно.

Власник Tesla Model Y розповів, що вимкнув асистент смуги після того, як система намагалася повернути авто під колеса вантажівки, коли він об’їжджав яму. Інші водії відзначають, що попередження звучать навіть тоді, коли автомобіль ще не перетнув розмітку, що постійно відволікає.

Сюди ж відносять і систему автопаркування. Більшість водіїв або не довіряють їй, або паркуються швидше самостійно, ніж чекають, поки система «знайде» місце.

Не прижилися й «автоклімат» із проекцією даних на лобове скло. Водії дратуються, коли комп’ютер сам вирішує, куди і з якою силою дмухати вентилятором, і виставляють налаштування вручну.

Дисплей перед очима (проекція на скло) багатьом також здається зайвим відволіканням, а не допомогою.

Дедалі менше водіїв користуються вбудованим GPS. Навіть у преміальних авто штатна навігація часто програє звичайному телефону з Google Maps чи Waze, які оперативніше показують затори та ремонти.

Так само FM-радіо поступово витісняють потокові сервіси, як-от Spotify чи Apple Music, підключені через Bluetooth або Apple CarPlay/Android Auto.

Серед інших опцій, які рідко застосовують, — автостоп двигуна. Ця функція має економити пальне у заторах, але часто дратує «смиканням» при старті і її вимикають одразу після запуску двигуна.

Також рідко використовують електрорегулювання сидінь (після того, як налаштували «під себе» один раз) та спортивний режим. Наприклад, у Mazda CX-5 він часто залишається невикористаним, оскільки, за словами власників, лише додає шуму, але не справжнього драйву.

Цікаво, що деякі функції знаходять несподіване застосування. Як зізнаються водії, підігрів сидіння іноді використовують не для комфорту, а щоб зберегти обід теплим, поки везуть його додому.



