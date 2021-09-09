Hyundai анонсував трирядний електричний позашляховик: відома дата виходу

Він отримає аеродинамічний корпус та 483 км запасу ходу.

Hyundai у 2024 році випустить трирядний електричний позашляховик Ioniq 7.

Про це повідомляє сайт Carscoops.

Компанія показала тизер концепта великого SUV, який дає попередній перегляд майбутньої новинки. Попри великі розміри електрокар, здається, має аеродинамічний силует завдяки провідному вітровому склу та похилій лінії даху.

Модель не має решітки радіатора. Натомість передня частина отримала повнорозмірну горизонтальну світлодіодна панель та вертикальні світлодіодні блоки на бампері.

Автомобіль отримав квадратні колісні арки, які мають футуристичні ободи великого діаметру, хоча їх можуть замінити більш традиційними круглими арками.

Вся лінійка Ioniq буде їздити на спеціалізованій платформі E-GMP. Позашляховик отримає її розтягнуту версію, яка передбачає три ряди сидінь на шість-сім місць. Довга колісна база також означає, що є місце для великого акумулятора.

Hyundai дійсно підтвердила, що їхній великий електричний позашляховик буде використовувати нову батарею SK Innovation ємністю 100 кВт-год, яка дозволить проїжджати на одному заряді понад 483 км. Крім того, версія з повним приводом буде використовувати двомоторну установку, яка видаватиме 308 кінських сил.

Очікується, що Ioniq 7 отримає всі новітні системи ADAS Hyundai, включаючи систему Highway Driving Pilot, яка має автопілот 3 рівня. Електромобіль може отримати пневматичну підвіску та рульове управління на чотири колеса від майбутнього Genesis G90. Також його можуть оснастити камерами замість бокових дзеркал та сонячними панелями на даху.

Hyundai

Раніше повідомлялося, що Hyundai почали потроху відмовлятися від механічної коробки передач у своїх автомобілях.

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