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Hyundai модернізував електромобіль, який доступний на ринку України

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Hyundai модернізував електромобіль, який доступний на ринку України

drive2.ru

Тепер автомобіль отримав більш потужну батарею, яка дозволить проїхати на одному заряді 515 кілометрів.

Компанія Hyundai вирішила, що вже настав час для оновлення свого електромобіля Ioniq 5. Хоч, рестайлінг і не глобальний, але він додає кілька корисних функцій.

Тепер покупцям буде доступна версія зі збільшеною ємністю батареї та ще кілька корисних “фішок”. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Ioniq 5 з’явився на ринку минулого року, а він вже отримав низку покращень. Наприклад, замість традиційних дзеркал заднього виду тепер доступні камери. Ця опція пропонувалася лише на "домашньому" ринку, а тепер її зможуть замовити покупці в інших країнах. Також, тепер замість салонного дзеркала там встановлено цифровий екран, зображення на нього надсилається з камери під заднім спойлером.

Одне з важливих нововведень – змінена система рідинного охолодження батареї. Тепер Вона автоматично адаптує температуру АКБ перед заїздом на підзарядку, щоб забезпечити оптимальні умови за різних температур навколишнього повітря. Ну і головне – нова тягова батарея, яка збільшилась з 72,6 до 77,4 кВт/год. З нею автомобіль зможе проїхати від одного заряду 515 кілометрів.

Рестайлінгові автомобілі варто чекати на нашому ринку вже  наприкінці весни. Щодо цін, поки компанія тримає їх у секреті.

Нагадаємо, інженери Hyundai створили машину, яка працює на водні та вміє пересуватися боком.

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