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Hyundai повністю розсекретив свій найменший та водночас найдешевший кросовер

Hyundai повністю розсекретив свій найменший та водночас найдешевший кросовер

Hyundai News

Модель вийде в двох модифікаціях.

Компанія Hyundai повністю розсекретила зовнішність свого нового кросовера - Casper.

Зазначимо, що ця модель вже потрапляла на тизерні фото, де був показаний інтер'єр. Теперж настала черга офіційних світлин.

Так, Hyundai Casper віддалено нагадує KIA Soul, а зовні машина успадкує деякі риси кросовера Kona. Його розміри становитимуть: 3 595X1 595X1 575.

На фотографіях кросовера також можна побачити два різних оформлення передньої частини. Автомобіль в червоному кольорі оснащений атмосферним мотором, в болотному - двигуном з турбонаддувом, так як на решітці у нього є додаткові повітроводи.

© Hyundai News
Hyundai News

У рух найменший кросовер буде приводити 1,0-літровий трициліндровий бензиновий мотор, який видає 86 к.с. Їм комплектуються такі моделі як Hyundai i10 і KIA Picanto. На вибір запропонують одразу два варіанти коробки передач - механічну й автоматичну.

Вартість кросовера Hyundai Casper ще невідома, але припускають, що він коштуватиме близько 10 тисяч доларів. "В базі" обіцяні фронтальні подушки безпеки, задній парктронік, антиблокувальна система і салонне дзеркало з затемненням. Більше подробиць про новинку з'явиться ближче до дати прем'єри, яка відбудеться 15 вересня. У лінійці виробника новий Casper виявиться найкомпактнішим та водночас найдешевшим кросовером.

Додамо, що в Україні найдоступнішою моделлю марки Hyundai є новий i10. Ціни на автомобіль стартують від 368 200 грн.

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