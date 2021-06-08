Hyundai презентувала оновлений седан за 8 тисяч доларів

Ця модель представлена в п'яти комплектаціях.

Компанія Hyundai презентувала оновлену версію ультрабюджетного седана Aura.

Про це повідомляє FinancialExpress.

Зазначимо, що ця модель з’явилася на індійському ринку в січні минулого року в п’яти комплектаціях: E, S, SX, SX+ та SX (O).

Головною зміною, яку отримала модель після оновлення – це спойлер на багажнику. Відзначимо, ця запчастина за замовчуванням входить в усі конфігурації, крім базової E. З появою на ринку автомобіля 2021 модельного року конфігурація E нічого не отримала, а ось інші комплектації були переглянуті і подорожчали.

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Так, окрім спойлера, увійшли охолоджуваний бардачок, обмежувач швидкості Speed alert system, задні датчики паркування, 15-дюймові сталеві диски, дві фронтальні подушки безпеки, система ABS і кріплення Isofix (для дитячого крісла) на задніх сидіннях. Версії дорожче отримають фари зі світлодіодними ДХВ, світлодіодні ліхтарі, клімат-контроль, медіасистеми з 8-дюймовим тачскріном, бездротову зарядку для смартфонів, обігрів заднього скла і камеру заднього виду з динамічною розміткою.

thefinancialexpress.com.bd

Що стосується силової лінійки, то вона не змінилася. Седан доступний з 3-циліндровим "атмосферником" об’ємом 1,2 літра і потужністю 83 кінських сили. Мотор може працювати на бензині і метані і працювати спільно з 5-ступінчастою механічною коробкою передач або «роботом» AMT. Крім цього доступна "турботрійка" об’ємом 1,0 літра на 100 кінських сил, яка поєднується тільки з механікою. Модифікація SX+ може оснащуватися і 1,2-літровим дизельним мотором, потужністю 75 сил. Привід, своєю чергою, у Hyundai Aura передній.

Габаритні розміри седана складають - 3 995X1 680X1 520 мм в довжину, ширину і висоту відповідно. Колісна база - 2 450 мм.

Щодо вартості, то придбати Hyundai Aura можна від 597 500 до 935 605 рупій ( 223-348 тисячі гривень ).

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