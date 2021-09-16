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Hyundai розсекретив салон свого найдешевшого кросовера марки

Hyundai розсекретив салон свого найдешевшого кросовера марки

Hyundai News

Модель вже доступна для замовлення.

Компанія Hyundai показала інтер'єр нового кросовера марки - Casper.

Про це повідомляє пресслужба виробника.

Як з'ясувалося, салон мініатюрного кросовера Casper виявився досить оригінальним, принаймні, не є копією інтер’єра хетчбека i10, на базі якого він збудований. Наприклад, центральна секція з підставками під напої виконана однією деталлю з подушкою водійського сидіння.

© Hyundai
Hyundai

Базова комплектація Casper включає 4,2-дюймовий кольоровий екран, аудіосистему з двома динаміками, кондиціонер, сім подушок безпеки. Дорожчі версії матимуть адаптивний круїз-контроль, інформаційно-розважальний комплекс з 8-дюймовим екраном, клімат-контроль, кнопку запуску двигуна, люк та вентиляцію передніх крісел. Також в дорогих версіях задні сидіння можна зрушити в поздовжньому напрямку на 16 сантиметрів: це дозволяє збільшити об'єм багажного відсіку до 301 літра.

© Hyundai
Hyundai

Довжина автомобіля складе 3 595 мм, ширина – 1 595 мм, висота – 1 575 мм. Розмір колісної бази дорівнюватиме 2 400 мм. Таким чином, Hyundai Casper стане найкомпактнішим SUV в лінійці південнокорейського автовиробника.

У рух найменший кросовер буде приводити 1,0-літровий мотор, які видаватиме 76 к.с. та турбований T-GDI того ж обсягу, який видає 100 "коней". На вибір запропонують одразу два варіанти коробки передач - механічну й автоматичну.

На домашньому ринку Casper коштує від 13,85 мільйона вон, що конвертується у 310 тисяч гривень за поточним курсом обміну. Слідом за Кореєю, Hyundai Casper з'явиться в Індії, а потім вийде і на європейський ринок. У лінійці виробника новий Casper виявиться найкомпактнішим та водночас найдешевшим кросовером.

Додамо, що в Україні найдоступнішою моделлю марки Hyundai є новий i10. Ціни на автомобіль стартують від 368 200 грн.

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