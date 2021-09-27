Hyundai відкличе майже 100 тисяч автомобілів через критичну несправність двигуна: які моделі "постраждають"

Hyundai відкличе майже 100 тисяч автомобілів через критичну несправність двигуна: які моделі "постраждають"

Дефект почнуть виправляти з середини листопада.

Компанія Hyundai ухвалила рішення відкликати 95 515 автомобілів.

Як повідомляє Consumer Reports, під відкликання підпадають п'ятирічні седани Sonata (13 247) і кросовери Tucson (82 268) з 2,0-літровими моторами лінійки Nu GDi, призначених для ринку США. В обох випадках йдеться про 2017 модельний рік, тобто корейський концерн поступово виправляє проблему, яка стосується величезної партії з майже 1,5 мільйона машин.

Так, Національне управління з безпеки дорожнього руху (NHTSA) уточнює, що причиною відкликання є заводський дефект шатунних підшипників, який призводить до передчасного зношення двигунів, і в деяких випадках проблема може спровокувати витік масла і подальше займання. Однак більш імовірно, що двигун просто затихне, і, якщо це станеться на швидкості, може збільшитися ризик аварії.

Наразі Hyundai відомо про 45 пожеж через несправний двигун. Симптоми дефекту, який прогресує - нерівномірна робота двигуна з сторонніми шумами, знижена потужність, індикація Check Engine або лампи тиску масла, а також запах гару і/або дим з вихлопної системи.

Безкоштовно міняти двигуни лінійки Nu на американських кроссоверах Tucson і седанах Sonata концерн Hyundai почне після 12 листопада. З усіма власниками дефектних автомобілів автовиробник зв'яжеться.

Раніше розповідалося про те, що Hyundai та KIA проведуть відкличну кампанію 600 тисяч автомобілів.

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