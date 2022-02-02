Hyundai відкличе партію оновленої версії популярного кросовера через незвичайний збій

Дефект не дуже критичний, але може сильно відволікати водія.

У США компанії Hyundai довелося відкликати партію новеньких Santa Fe. Вся справа в тому, що автомобілі мають досить небезпечну проблему.

Під час руху зображення на віртуальній приладовій панелі може перекинутись на 180 градусів що може відволікати водія і призвести до ДТП. Про це повідомляє на своєму сайті Національне управління безпекою руху на трасах США.

За інформацією агентства, подібна проблема може з’явитись на 714 автомобілях 2022 модельного року. Звісно, поки не зафіксовано ніяких травм або аварій через цей дефект, але за законодавством автовиробник повинен дуже швидко виправити проблему і надати споживачу якісний товар.

Деякі автомобілісти віднеслися до дефекту з гумором і не бачать в цьому проблеми, але інших таке положення речей зовсім не влаштовує і вони згодні чекати, поки їх авто полагодять. Адже з таким зображенням дуже важко спостерігати за своєю поточною швидкістю та важливими давачами двигуна.

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Усі 714 автомобілів з гібридною установкою, які було вироблено у період з 25 жовтня по 1 грудня 2021 року буде відкликано. В компанії припускають, що подібні проблеми можуть виникати через резистор, який використали на платі приладової панелі. Тож, при критично низьких температурах він може некоректно працювати.

За рахунок компанії всі автомобілі з дефектом буде перевірено і за потреби замінять плату приладової панелі.

Нагадаємо, що нещодавно компанія Ford провела масштабну відкличну кампанію популярного позашляховика.