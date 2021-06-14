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Hyundai вирішив відмовитися від свого найкращого двигуна

Hyundai вирішив відмовитися від свого найкращого двигуна

Associated Press

Заміна йому вже знайдена.

Компанія Hyundai ухвалила рішення відмовитися від свого потужного двигуна - V8.

Йдеться про п'ятилітровий агрегат сімейства Tau, який встановлювався на преміум-бренд Genesis, що належить концерну Hyundai Motor.

Перший двигун V8 серії Omega у концерну Hyundai дебютував в 1999 році разом з флагманським седаном Equus і був розроблений компанією Mitsubishi.

4,5-літрова "вісімка" розвивала 260 кінських сил, а в 2008 році на ринок вийшов 4,6-літровий мотор V8 власної розробки серії Tau. Його отримали седан Hyundai Genesis і позашляховик KIA Mohave. Цей двигун зі збільшеним до 5,0 літра робочим об'ємом досі в строю, але до теперішнього часу він залишився тільки в моторному лінійці Genesis G90.

На заміну атмосферноve 5,0-літровому V8 серії Tau прийде 3,5-літровий бітурбомотор V6 T-GDI сімейства Smartstream - на ринку він вже відомий за моделями Genesis G80 і GV80.

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Він поступається "вісімці" за потужностю (380 кінських сил проти 425), проте трохи перевершує її за крутним моментом (530 ньютон-метрів проти 520). Куди важливіше, що максимальна тяга у бітурбомотора доступна в широкому діапазоні - від 1 500 до 4 500 обертів на хвилину, тоді як у атмосферного V8 пік моменту досягається тільки за 5 000 обертах.

Додамо, що Hyundai Motor не єдина автомобільна компанія, яка відходить від використання V8. Що й казати, якщо на Toyota Land Cruiser 300 не залишилося жодної "вісімки".