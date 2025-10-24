Як безпечно кермувати авто під дощем: головні поради водіям у негоду

Злива

Коли на вулиці починається дощ, дорога перетворюється на потенційну пастку навіть для досвідчених водіїв. Мокре покриття, погана видимість і приховані під водою ями створюють додаткові ризики, тому в цей час важливо зосередитися на безпеці.

Про це повідомила патрульна поліція Харківської області.

Фахівці радять: передусім перевірте склоочисники й переконайтеся, що фари працюють — ближнє світло має бути ввімкнене навіть удень. Глибина протектора шин також відіграє ключову роль, адже саме від неї залежить стійкість авто на слизькій поверхні та захист від аквапланування.

Особливо небезпечні перші хвилини після початку дощу — суміш пилу й бруду робить асфальт надзвичайно слизьким. У цей момент не варто різко гальмувати чи маневрувати. Зменшуйте швидкість, дотримуйтеся дистанції, а якщо злива надто сильна — краще зупинитися на узбіччі, увімкнути «аварійку» та перечекати негоду.

Навіть невелика калюжа може приховувати глибоку яму чи відкритий люк, тому проїжджайте такі ділянки повільно.

«Ремінь безпеки — обов’язковий для кожного пасажира, а для маленьких пасажирів використовуйте дитячі утримуючі системи», — йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що якщо водій випадково зачепив або зірвав шланг під час заправки, це вважається ДТП. Утікати з місця не можна — за це можуть оштрафувати або навіть позбавити прав.