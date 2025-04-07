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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
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723
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Як безпечно їздити на літній гумі під час весняного похолодання: поради

Температура впала, а літня гума вже на авто? Не панікуйте: ось поради, які допоможуть безпечно пересуватися.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Автошини

Автошини / © Pixabay

Весна в Україні — пора несподіванок, особливо для водіїв. Коли температура стрімко падає після заміни шин на літні, багато хто вагається: чи варто знову звертатися до шиномонтажу? За словами експертів, поспішати не завжди потрібно — головне правильно діяти.

Про це пише «Автопілот».

Літні шини втрачають ефективність за температури нижче +7°C: вони стають жорсткішими, знижують зчеплення з дорогою, що особливо небезпечно на вологому чи слизькому покритті. Втім, якщо не планується виїзд за межі міста або у складні погодні зони, ситуація не є критичною. Щоб уникнути ризиків, дотримуйтеся базових правил.

Правила керування авто на літній гумі в холод:

  • Зменшіть швидкість, подвойте дистанцію до інших авто, і відмовтеся від різких рухів кермом чи гальмування.

  • Регулярно перевіряйте тиск у шинах — у холодну погоду він може знижуватись навіть на новій гумі.

  • Обирайте безпечні маршрути, уникайте підйомів, заміських доріг та ділянок, де можливе утворення льоду.

  • Якщо є змога, перечекайте похолодання у межах міста, де дороги краще обслуговуються.

Чи варто «перевзувати» авто знову?

Це залежить від частоти поїздок та локального прогнозу. Якщо холод протримається недовго, а потреби у щоденному водінні немає, краще адаптувати стиль їзди. У разі складних погодних умов у вашому регіоні — заміна гуми може бути доцільною.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що заміна зимових шин авто на літні не має відбуватися занадто рано, адже таке «перевзування» загрожує серйозними наслідками.

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