Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров'я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

114
2 хв

Як часто варто мити авто восени, щоб уникнути іржі та дорогого ремонту: поради експертів

Волога й бруд восени стають головними ворогами автомобіля. Дізнайтеся, як правильно мити авто, щоб продовжити його ресурс.

Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Миття авто

Миття авто / © Pixabay

Осінь для автомобіля — це період підвищених ризиків. Дощі, перепади температур, мокре листя, пил, глина та дорожні реагенти, створюють умови для швидкого зносу кузова і деталей. Якщо влітку водії можуть рідше відвідувати мийку, то восени авто потребує особливого догляду.

Про це повідомило видання NV.

Фахівці наголошують: миття машини восени — це не лише питання зовнішнього вигляду. Бруд на фарах знижує якість освітлення, на дзеркалах — огляд, а на кузові — провокує корозію. Волога, що затримується під листям, створює мікроклімат для іржі, а реагенти роз’їдають фарбу і метал. Саме тому регулярне миття допомагає уникнути дорогих ремонтів у майбутньому.

Якщо автомобіль використовується щодня, його бажано мити раз на тиждень. Після поїздки по мокрій трасі чи ґрунтовій дорозі також варто очистити кузов і колеса. Якщо машина стоїть у дворі чи біля дерев, обов’язково потрібно змивати листя й пісок, які осідають у важкодоступних місцях.

Важливо враховувати й технічні нюанси. Не варто мити авто одразу після поїздки — перепад температур може пошкодити лак. Краще обирати похмуру погоду або тінь, щоб уникнути плям від швидкого висихання води. Найбільше бруду накопичується на колесах і в арках, тому їх слід обробляти окремо. Для миття рекомендують використовувати спеціальні шампуні та піну, які безпечно розчиняють забруднення.

Фахівці радять мити авто знизу вгору: починати з коліс і нижньої частини, поступово переходячи до даху. Після цього необхідно ретельно змити залишки мийних засобів та висушити кузов мікрофіброю, щоб уникнути розводів. Для додаткового захисту варто нанести віск чи гідрофобне покриття — воно допоможе утворити бар’єр від води та бруду.

Регулярне миття восени має кілька переваг: авто зберігає привабливий вигляд, кузов менше піддається корозії, а водій отримує кращу видимість на дорозі. У сезон підвищеної вологості та опадів такий догляд стає важливим елементом безпеки і довговічності автомобіля.

Нагадаємо, у мережі часто поширюються міфи та сумнівні поради щодо використання гальма стоянки взимку, особливо під час нічного паркування. Автоінструктори пояснюють, що більшість цих застережень не мають технічного підґрунтя, а радше пов’язані з неправильними звичками самих водіїв.

