Як часто варто мити авто восени, щоб уникнути іржі та дорогого ремонту: поради експертів

Миття авто / © Pixabay

Осінь для автомобіля — це період підвищених ризиків. Дощі, перепади температур, мокре листя, пил, глина та дорожні реагенти, створюють умови для швидкого зносу кузова і деталей. Якщо влітку водії можуть рідше відвідувати мийку, то восени авто потребує особливого догляду.

Про це повідомило видання NV.

Фахівці наголошують: миття машини восени — це не лише питання зовнішнього вигляду. Бруд на фарах знижує якість освітлення, на дзеркалах — огляд, а на кузові — провокує корозію. Волога, що затримується під листям, створює мікроклімат для іржі, а реагенти роз’їдають фарбу і метал. Саме тому регулярне миття допомагає уникнути дорогих ремонтів у майбутньому.

Якщо автомобіль використовується щодня, його бажано мити раз на тиждень. Після поїздки по мокрій трасі чи ґрунтовій дорозі також варто очистити кузов і колеса. Якщо машина стоїть у дворі чи біля дерев, обов’язково потрібно змивати листя й пісок, які осідають у важкодоступних місцях.

Важливо враховувати й технічні нюанси. Не варто мити авто одразу після поїздки — перепад температур може пошкодити лак. Краще обирати похмуру погоду або тінь, щоб уникнути плям від швидкого висихання води. Найбільше бруду накопичується на колесах і в арках, тому їх слід обробляти окремо. Для миття рекомендують використовувати спеціальні шампуні та піну, які безпечно розчиняють забруднення.

Фахівці радять мити авто знизу вгору: починати з коліс і нижньої частини, поступово переходячи до даху. Після цього необхідно ретельно змити залишки мийних засобів та висушити кузов мікрофіброю, щоб уникнути розводів. Для додаткового захисту варто нанести віск чи гідрофобне покриття — воно допоможе утворити бар’єр від води та бруду.

Регулярне миття восени має кілька переваг: авто зберігає привабливий вигляд, кузов менше піддається корозії, а водій отримує кращу видимість на дорозі. У сезон підвищеної вологості та опадів такий догляд стає важливим елементом безпеки і довговічності автомобіля.

