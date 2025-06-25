Як далеко можна проїхати на порожньому баку: цифри вражають

Індикатор низького рівня пального свідчить про залишок приблизно 4–8 літрів у баку / © Pexels

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Коли на панелі автомобіля загоряється індикатор низького рівня пального, це викликає занепокоєння у багатьох водіїв. Знання про резервний пробіг у такій ситуації допомагає правильно розпланувати маршрут і уникнути неприємних сюрпризів на дорозі.

Про це пише SUV News.

Резервний пробіг — це той запас відстані, який лишається, коли на панелі загоряється лампочка низького пального. Він відповідає приблизно 10–15% від загального обсягу бака. Як далеко можна проїхати на цьому запасі, залежить від багатьох факторів: двигуна, моделі авто, стилю їзди та дорожніх умов.

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Скільки кілометрів можна проїхати на цьому резерві

Бензинові авто долають від 50 до 100 км,

Дизельні — 50–80 км,

Гібриди — 60–120 км завдяки допомозі електромотора,

Електромобілі можуть проїхати 20–50 км залежно від батареї.

Сучасні машини показують приблизний залишковий пробіг на екрані, але не варто повністю покладатися на ці цифри — вони змінюються в залежності від ситуації.

Як далеко проїдуть топові кросовери після загоряння індикатора пального

Toyota RAV4 (бензин) має бак на 60 літрів, а лампочка загоряється, коли залишається близько 6 літрів. Резервний пробіг — 70–90 км, а якщо їхати спокійно, можна дотягнути й до 100 км.

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Hyundai Tucson (дизель) з баком на 62 літри і 7 літрів у резерві, може проїхати 80–100 км, але в місті через затори ця цифра падає до 60 км.

Volkswagen Tiguan (бензин) з 58 літрами бака і 6 літрами в резерві має запас ходу близько 60–80 км.

Kia Sportage з баком на 62 літри і 7 літрами резерву долає 70–90 км, а на трасі — до 95 км.

Гібридний Toyota RAV4 Hybrid із баком на 55 літрів та 5 літрами в резерві може проїхати 80–120 км, завдяки електромотору, який допомагає економити пальне.

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Що впливає на запас ходу

Передусім — тип двигуна (дизель і гібриди зазвичай економніші), стиль водіння (агресивні розгони скорочують пробіг на 20–30%), умови руху (у місті пальне витрачається швидше, ніж на трасі), додаткові навантаження (кондиціонер, багажник, освітлення) та технічний стан авто (забруднений фільтр, низький тиск у шинах).

Важливо пам’ятати: їздити, коли бак майже порожній, не варто. Це може пошкодити паливний насос і забруднити систему через осад на дні бака, а також збільшує ризик раптової зупинки.

Щоб уникнути неприємностей, заправляйтесь вчасно, використовуйте навігатори для пошуку заправок, економте пальне, підтримуйте машину в хорошому стані й тримайте бак наполовину або хоча б з запасом 5 літрів для непередбачених ситуацій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що зупинка на трасі через відсутність палива може коштувати українським водіям кругленької суми — у деяких країнах це карається штрафами.

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