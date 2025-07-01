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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Новини
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Як діяти, якщо застрягли на ґрунтовій дорозі: поради експертів для водіїв

Дощі — сезон пасток для водіїв на ґрунтових дорогах. Найгірше — паніка. Експерти розповіли, що робити, коли авто застрягло.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Автомобіль

Автомобіль / © Pixabay

Дощі — випробування для водіїв, які змушені їздити ґрунтовими дорогами. Часто водій, застрягнувши в багнюці, в паніці різко тисне на газ, але це лише погіршує ситуацію: колеса глибше занурюються в землю, і авто «сідає на черево».

Про це пише «UA.Motors».

Експерти радять у таких ситуаціях зберігати спокій і не поспішати. Насамперед потрібно вийти з машини та оцінити, наскільки глибоко вона застрягла і який стан ґрунту під колесами. Особливу увагу варто звернути на те, як поводиться ґрунт після дощу: волога земля здається твердою, але легко провалюється під вагою.

Також важливо пам’ятати, що різні ділянки дороги можуть мати різну щільність — те, що виглядає безпечним, може виявитися пасткою. Чим важчий автомобіль, тим швидше він втрачає опору на м’якій поверхні.

Замість ризикованих дій експерти рекомендують:

  • розгойдати авто вперед-назад, не перевантажуючи газ;

  • покласти під колеса гілки, дошки або інший матеріал для кращого зчеплення;

  • зменшити тиск у шинах, якщо це безпечно;

  • за потреби викликати допомогу, а не поглиблювати ситуацію.

Правильна реакція може врятувати авто від дорогого ремонту — і нерви водія теж.

Нагадаємо, в Україні тепер за так званий сигнал подяки на дорозі аварійкою можна отримали штраф у 425 грн або втратити права на рік.

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