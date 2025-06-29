Поліцейські

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Більшість українських водіїв під час зупинки поліцією діють із пересторогою і часто погоджуються на все, що вимагає інспектор. Однак юристи нагадують: не всі дії поліції є законними, а деякі з них можуть навіть нести кримінальну відповідальність — для обох сторін.

Про це пише «Автотема».

Одна з найпоширеніших ситуацій — це пропозиція «вирішити питання на місці», без складання протоколу. Як наголошують адвокати, це не просто порушення — це кримінальний злочин. Якщо водій погоджується на передачу грошей, він фактично дає хабар, що передбачає не лише штраф до 68 тисяч гривень, а й позбавлення волі до 4 років. У таких випадках слід вимагати складання офіційного документа і, за можливості, фіксувати розмову на відео.

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Ще одна суперечлива практика — проходження перевірки на алкоголь за допомогою приладу «Драгер» прямо на місці зупинки. Попри поширену думку, відмова від продування не завжди прирівнюється до автоматичної втрати водійських прав.

Якщо є підозри щодо порушення процедури (наприклад, використання вже ввімкненого приладу чи неодноразового мундштука), водій має повне право вимагати незалежного огляду у медичній установі. Саме відмова від медогляду, а не «Драгера», є підставою для відповідальності.

Окрема ситуація — прохання бути понятим чи свідком у справі іншого водія. Підписання таких документів означає, що людина стає процесуальним учасником справи. Це може затягнутися на роки: суди, слідчі дії, поїздки в інші міста. Адвокати рекомендують добре зважити рішення і пам’ятати: бути понятим — це право, а не обов’язок.

Юристи закликають водіїв бути обачними, знати свої права та не боятись вимагати дотримання закону від поліції. Якщо виникає тиск чи загрози, слід негайно звертатися на гарячу лінію Нацполіції або телефонувати «102».

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Нагадаємо, багатьом водіям здається, що поліція зупиняє їх частіше, ніж інших. Якщо ви впевнені, що не порушуєте правила і тверезі, можливо, ваша поведінка за кермом мимоволі сигналізує про потенційну небезпеку. Експерти з безпеки дорожнього руху пояснили, як працюють алгоритми спостереження патрульних.