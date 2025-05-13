Водійське посвідчення / © Експрес

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Водії, які мають паперове або ламіноване посвідчення старого зразка (до 2013 року), можуть оцифрувати його для зручності користування в додатку «Дія».

Про це пише Motor Media Review.

Старі водійські посвідчення не внесені в нові електронні бази, тому їх неможливо побачити в додатку «Дія». Щоб вирішити цю проблему, потрібно просто обміняти старе посвідчення в будь-якому сервісному центрі МВС. Після обміну ваші права відображатимуться в електронному кабінеті водія.

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Для обміну старого посвідчення водія ви можете записатися онлайн або скористатися терміналом на місці. Необхідно мати паспорт або ID-картку з пропискою, ідентифікаційний код, старі права та медичну довідку. Проте під час воєнного стану медична довідка не є обов’язковою.

При обміні старого посвідчення не потрібно приносити своє фото — його зроблять на місці. Обмін коштує 608 гривень (без комісії банку). Нові права будуть пластиковими картками європейського зразка, які діють 30 років, і одразу з’являються в «Дії» після оформлення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні змінили правила заміни водійських посвідчень.