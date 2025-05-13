ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
Кількість переглядів
312
Час на прочитання
1 хв

Як додати старе водійське посвідчення в "Дію" - покрокова інструкція

Щоб додати старе посвідчення в «Дію» його потрібно обміняти в сервісному центрі МВС.

Водійське посвідчення

Водійське посвідчення / © Експрес

Водії, які мають паперове або ламіноване посвідчення старого зразка (до 2013 року), можуть оцифрувати його для зручності користування в додатку «Дія».

Про це пише Motor Media Review.

Старі водійські посвідчення не внесені в нові електронні бази, тому їх неможливо побачити в додатку «Дія». Щоб вирішити цю проблему, потрібно просто обміняти старе посвідчення в будь-якому сервісному центрі МВС. Після обміну ваші права відображатимуться в електронному кабінеті водія.

Для обміну старого посвідчення водія ви можете записатися онлайн або скористатися терміналом на місці. Необхідно мати паспорт або ID-картку з пропискою, ідентифікаційний код, старі права та медичну довідку. Проте під час воєнного стану медична довідка не є обов’язковою.

При обміні старого посвідчення не потрібно приносити своє фото — його зроблять на місці. Обмін коштує 608 гривень (без комісії банку). Нові права будуть пластиковими картками європейського зразка, які діють 30 років, і одразу з’являються в «Дії» після оформлення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні змінили правила заміни водійських посвідчень.

Дата публікації
Кількість переглядів
312
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie