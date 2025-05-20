Як ефективно використовувати кондиціонер в авто, не витрачаючи більше пального: 6 порад

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Чимало автомобілістів не знають, як ефективно використовувати систему кондиціонування повітря у своєму автомобілі. Типові помилки можуть призвести до зайвих витрат палива на 10%.

Про це пише EXPRESS.

6 способів ефективнішого використання кондиціонера

Спершу провітріть машину

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Якщо ваше авто довго стояло на сонці, трохи опустіть вікна, перш ніж увімкнути кондиціонер. Це охолодить автомобіль, і кондиціонеру буде менше роботи. Таким чином він швидше почне наповнювати ваш салон прохолодним повітрям.

Почніть рух, а потім увімкніть кондиціонування

Кондиціонер працює найкраще під час руху. Тому заведіть автомобіль і почніть рух кілька хвилин, перш ніж увімкнути його.

Скористайтеся кнопкою рециркуляції

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Натисніть кнопку рециркуляції у вашому автомобілі. Так, ваш автомобіль повторно використовуватиме прохолодне повітря, яке вже є всередині, замість того, щоб постійно втягувати нове, гаряче повітря ззовні.

Не встановлюйте потужність одразу на максимум

Коли вам спекотно, може виникнути спокуса увімкнути кондиціонер на повну потужність у надії охолодити салон. Але насправді це не є ефективно. Натомість увімкніть кондиціонер на середню потужність і поступово збільшуйте її.

Зачиніть вікна

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Якщо ви їдете з увімкненим кондиціонером, важливо тримати вікна зачиненими. Якщо вони відкриті, все це холодне повітря виходить назовні, що знижує ефективність кондиціонера та призводить до збільшення витрати пального.

Паркуйтеся в тінистому місці

За можливості намагайтеся паркувати автомобіль якомога далі від сонця, в тінистому місці. Це допоможе зберегти прохолоду в машині, щоб кондиціонеру було менше роботи, коли ви сядете в неї.

Якщо ваша під'їзна дорога природним чином отримує багато сонця, подумайте про використання сонцезахисного тенту на вашому автомобілі.

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Раніше йшлося про те, що робити, коли ключі залишилися замкненими в авто. Насправді розбивати вікно — крайній варіант, коли життю та здоров’ю людини загрожує небезпека.

Чимало водіїв стикалися з ситуацією, коли ключі від авто залишилися всередині. Фахівці закликали не розбивати вікно, натомість є декілька кращих способів. Зокрема, слід перевірити всі двері, пошукати запасний ключ, скористатися додатком виробника та викликати відповідну службу.