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Як ефективно використовувати кондиціонер в авто, не витрачаючи більше пального: 6 порад
Експерти розповіли, як ефективно використовувати кондиціонер в авто, не підвищуючи витрати на паливо.
Чимало автомобілістів не знають, як ефективно використовувати систему кондиціонування повітря у своєму автомобілі. Типові помилки можуть призвести до зайвих витрат палива на 10%.
Про це пише EXPRESS.
6 способів ефективнішого використання кондиціонера
Спершу провітріть машину
Якщо ваше авто довго стояло на сонці, трохи опустіть вікна, перш ніж увімкнути кондиціонер. Це охолодить автомобіль, і кондиціонеру буде менше роботи. Таким чином він швидше почне наповнювати ваш салон прохолодним повітрям.
Почніть рух, а потім увімкніть кондиціонування
Кондиціонер працює найкраще під час руху. Тому заведіть автомобіль і почніть рух кілька хвилин, перш ніж увімкнути його.
Скористайтеся кнопкою рециркуляції
Натисніть кнопку рециркуляції у вашому автомобілі. Так, ваш автомобіль повторно використовуватиме прохолодне повітря, яке вже є всередині, замість того, щоб постійно втягувати нове, гаряче повітря ззовні.
Не встановлюйте потужність одразу на максимум
Коли вам спекотно, може виникнути спокуса увімкнути кондиціонер на повну потужність у надії охолодити салон. Але насправді це не є ефективно. Натомість увімкніть кондиціонер на середню потужність і поступово збільшуйте її.
Зачиніть вікна
Якщо ви їдете з увімкненим кондиціонером, важливо тримати вікна зачиненими. Якщо вони відкриті, все це холодне повітря виходить назовні, що знижує ефективність кондиціонера та призводить до збільшення витрати пального.
Паркуйтеся в тінистому місці
За можливості намагайтеся паркувати автомобіль якомога далі від сонця, в тінистому місці. Це допоможе зберегти прохолоду в машині, щоб кондиціонеру було менше роботи, коли ви сядете в неї.
Якщо ваша під'їзна дорога природним чином отримує багато сонця, подумайте про використання сонцезахисного тенту на вашому автомобілі.
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