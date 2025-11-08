ТСН у соціальних мережах

Як економити пальне взимку: експерти радять одне просте рішення для двигуна

Бак порожніє швидше, а двигун втрачає потужність? Проблема може бути у паливі.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
АЗС

АЗС / © Pixabay

Взимку багато водіїв помічають, що їхній автомобіль починає витрачати більше пального. Здається, що маршрути ті самі, а бак порожніє помітно швидше. Причина не лише у низьких температурах — проблема часто криється в самому паливі.

Про це пише UA.Motors.

Сучасні автомобілі розраховані на бензин і дизель стандарту Євро-5 і вище. Проте частина палива на ринку досі виробляється за старими нормами.

У такому паливі може бути вдесятеро більше сірки, а також вода, бруд чи дешеві присадки. Таке пальне не лише підвищує витрату, але й руйнує паливну систему та знижує потужність двигуна.

Як «брудне» пальне «вбиває» двигун

Наслідки використання неякісного палива можуть бути катастрофічними, особливо для сучасних моторів:

  • Сірка при згорянні перетворюється на кислоту. Ця кислота потрапляє в моторну оливу й прискорює її старіння, знижуючи захисні властивості.

  • Хімічні домішки можуть вступати в реакцію з оливою, пошкоджуючи деталі двигуна.

  • Вода особливо небезпечна для дизельних моторів. Вона може викликати заклинювання паливного насоса високого тиску — ремонт, який коштує тисячі.

Навіть незначні відхилення в октановому чи цетановому числі змінюють процес займання. Через це двигун працює з перевантаженням і «їсть» більше пального.

Щоб захистити двигун від неякісного палива, експерти радять використовувати профілактичні присадки. Для бензинових двигунів — SGA, для дизельних — SDA.

Вони виконують одразу кілька завдань: очищують і змащують форсунки, покращують розпил палива, видаляють вологу з бака та захищають систему від корозії.

Чому це критично взимку

У холодний сезон ця проблема загострюється:

  • При мінусовій температурі паливо випаровується гірше.

  • У баках через перепади температур активно накопичується конденсат (вода).

  • Форсунки швидше забруднюються.

Коли ж паливна система працює чисто, двигун запускається легше, тягне краще і, як наслідок, витрачає менше.

