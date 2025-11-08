- Дата публікації
-
- Категорія
- Новини
- Кількість переглядів
- 22
- Час на прочитання
- 2 хв
Як економити пальне взимку: експерти радять одне просте рішення для двигуна
Бак порожніє швидше, а двигун втрачає потужність? Проблема може бути у паливі.
Взимку багато водіїв помічають, що їхній автомобіль починає витрачати більше пального. Здається, що маршрути ті самі, а бак порожніє помітно швидше. Причина не лише у низьких температурах — проблема часто криється в самому паливі.
Про це пише UA.Motors.
Сучасні автомобілі розраховані на бензин і дизель стандарту Євро-5 і вище. Проте частина палива на ринку досі виробляється за старими нормами.
У такому паливі може бути вдесятеро більше сірки, а також вода, бруд чи дешеві присадки. Таке пальне не лише підвищує витрату, але й руйнує паливну систему та знижує потужність двигуна.
Як «брудне» пальне «вбиває» двигун
Наслідки використання неякісного палива можуть бути катастрофічними, особливо для сучасних моторів:
Сірка при згорянні перетворюється на кислоту. Ця кислота потрапляє в моторну оливу й прискорює її старіння, знижуючи захисні властивості.
Хімічні домішки можуть вступати в реакцію з оливою, пошкоджуючи деталі двигуна.
Вода особливо небезпечна для дизельних моторів. Вона може викликати заклинювання паливного насоса високого тиску — ремонт, який коштує тисячі.
Навіть незначні відхилення в октановому чи цетановому числі змінюють процес займання. Через це двигун працює з перевантаженням і «їсть» більше пального.
Щоб захистити двигун від неякісного палива, експерти радять використовувати профілактичні присадки. Для бензинових двигунів — SGA, для дизельних — SDA.
Вони виконують одразу кілька завдань: очищують і змащують форсунки, покращують розпил палива, видаляють вологу з бака та захищають систему від корозії.
Чому це критично взимку
У холодний сезон ця проблема загострюється:
При мінусовій температурі паливо випаровується гірше.
У баках через перепади температур активно накопичується конденсат (вода).
Форсунки швидше забруднюються.
Коли ж паливна система працює чисто, двигун запускається легше, тягне краще і, як наслідок, витрачає менше.
Нагадаємо, в Україні готують нові суворі правила щодо використання шин, які можуть призвести до позбавлення водійських прав. Плануються жорсткі вимоги до обов’язкового встановлення зимової або всесезонної гуми у відповідний період, а також штрафи до 8,5 тисячі гривень за порушення.