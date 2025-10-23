Як економити паливо на авто з АКПП: перевірені поради експертів

Топ порад для економії пального на автомобілі з автоматичною коробкою / © unsplash.com

Контроль над витратою пального у автомобілі з АКПП часто складніший, ніж у машині з механічною коробкою. Тут неможливо просто обирати високі передачі чи скидати газ на спуску — потрібні інші стратегії. Фахівці поділилися способом, який дозволяє заощадити до 150 літрів пального щороку.

Метод підходить для будь-яких типів автоматичних трансмісій: класичних, роботизованих і варіаторних. При річному пробігу 25–30 тисяч кілометрів правильне використання цього підходу зменшує витрату приблизно на 0,5–0,7 л на 100 км, що може зекономити близько 4 тис. грн на рік.

За межами міста коробка автоматично переходить на максимально високу передачу, щоб знизити споживання пального. Під час швидкого прискорення, наприклад при обгоні, трансмісія знижує передачу, що підвищує витрату.

Водій може самостійно перейти у ручний режим та обрати вищу передачу. На екрані замість стандартної «D» відображатиметься номер передачі. Якщо ж оберти падають до критичного рівня, електроніка автоматично знижує передачу, захищаючи двигун і коробку.

Важливо уникати різких натискань на газ — прискорюватися краще плавно, тримаючи обороти в межах 3000–3500 об/хв.

На трасі оптимальна швидкість для економії пального — 90–100 км/год.

У місті варто намагатися уникати повних зупинок у заторах, рухаючись на мінімальній швидкості, адже часті старт-стопи значно збільшують витрату.

Під час тривалих пауз, наприклад на залізничному переїзді, краще переводити коробку в нейтральне положення або «паркінг». Для коротких зупинок на світлофорі оптимально залишати передачу на «D» — це зменшує знос АКПП і продовжує її ресурс.

