ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
Кількість переглядів
80
Час на прочитання
2 хв

Як керувати автомобілем під час дощу: поради поліції

Кермування у дощову погоду вимагає особливої обережності та дотримання простих правил, які допоможуть уникнути заносів, гідроудару та ДТП.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Керування автомобілем під час дощу

Керування автомобілем під час дощу є набагато складнішим

Керування автомобілем під час дощу є значно складнішим ніж у ясну погоду: погіршується видимість, дорога стає слизькою, як наслідок — підвищується ризик аварій. Щоб убезпечити себе та інших учасників дорожнього руху, водіям необхідно дотримуватися кількох важливих рекомендацій.

Про це розповіли в Патрульній поліції України.

Адаптація до видимості та покриття

Перші хвилини дощу є найнебезпечнішими, оскільки дорожнє покриття стає особливо слизьким через суміш пилу та бруду з водою. У цей час важливо бути максимально уважним і не робити різких рухів.

«У дощ керуйте спокійно, плавно та обережно. Ваше завдання — не поспішати, а доїхати безпечно,» — наголошують у Патрульній поліції України.

Також важливо подбати про стан скла та склоочисників. Для цього треба своєчасно замінювати щітки, а також перевірити роботу вентиляції. Якщо вентиляція салону не працюватиме, скло швидко запітніє, що погіршить видимість.

Третій важливий момент — рух з обов’язково ввімкненим ближнім світлом фар.

«Необхідно увімкнути освітлювальні прилади, щоб інші учасники дорожнього руху бачили ваш автомобіль здалеку», — додали поліцейькі.

Швидкість, шини та калюжі — головні ризики

Дотримання безпечної швидкості є головною умовою під час ускладнених погодних умов. Під час дощу рухатися слід повільніше, ніж у суху погоду.

Тож у поліції додали ще три важливі поради:

  • Безпечна швидкість і дистанція. Знижуйте швидкість та збільшуйте дистанцію до автомобіля, що їде попереду. Якщо злива дуже сильна і видимість майже нульова, краще зупинитися на узбіччі з увімкненою аварійною сигналізацією.

  • Шини та аквапланування. Шини мають бути у хорошому стані та відповідати сезону. Зношений протектор значно підвищує ризик аквапланування — втрати зчеплення з дорогою, коли між шиною та покриттям утворюється шар води.

  • Калюжі. Вони можуть приховувати небезпеку — ями чи відкриті люки. Якщо є можливість, уникайте великих калюж. Якщо ж це неможливо, долайте їх повільно, щоб уникнути гідроудару (потрапляння води у двигун).

Патрульна поліція також нагадує, що завжди потрібно пристібатися ременями безпеки, а маленьких дітей перевозити лише з використанням спеціальних утримувальних систем — дитячих люльок та крісел.

«Якщо під час руху ви побачили, що хтось потрапив у скрутне становище через негоду та потребує допомоги, не залишайтеся осторонь. У разі потреби телефонуйте 112/102», — закликали водіїв у Патрульній поліції.

Зупинка патрульними не завжди закінчується штрафом. Часто все вирішує поведінка водія та його слова. Інспектори кажуть: багато хто сам себе підставляє, навіть не розуміючи цього. Водіям нагадали фрази, які миттєво видають порушника.

Дата публікації
Кількість переглядів
80
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie