Як керувати автомобілем під час дощу: поради поліції

Керування автомобілем під час дощу є набагато складнішим

Реклама

Керування автомобілем під час дощу є значно складнішим ніж у ясну погоду: погіршується видимість, дорога стає слизькою, як наслідок — підвищується ризик аварій. Щоб убезпечити себе та інших учасників дорожнього руху, водіям необхідно дотримуватися кількох важливих рекомендацій.

Про це розповіли в Патрульній поліції України.

Адаптація до видимості та покриття

Перші хвилини дощу є найнебезпечнішими, оскільки дорожнє покриття стає особливо слизьким через суміш пилу та бруду з водою. У цей час важливо бути максимально уважним і не робити різких рухів.

Реклама

«У дощ керуйте спокійно, плавно та обережно. Ваше завдання — не поспішати, а доїхати безпечно,» — наголошують у Патрульній поліції України.

Також важливо подбати про стан скла та склоочисників. Для цього треба своєчасно замінювати щітки, а також перевірити роботу вентиляції. Якщо вентиляція салону не працюватиме, скло швидко запітніє, що погіршить видимість.

Третій важливий момент — рух з обов’язково ввімкненим ближнім світлом фар.

«Необхідно увімкнути освітлювальні прилади, щоб інші учасники дорожнього руху бачили ваш автомобіль здалеку», — додали поліцейькі.

Реклама

Швидкість, шини та калюжі — головні ризики

Дотримання безпечної швидкості є головною умовою під час ускладнених погодних умов. Під час дощу рухатися слід повільніше, ніж у суху погоду.

Тож у поліції додали ще три важливі поради:

Безпечна швидкість і дистанція . Знижуйте швидкість та збільшуйте дистанцію до автомобіля, що їде попереду. Якщо злива дуже сильна і видимість майже нульова, краще зупинитися на узбіччі з увімкненою аварійною сигналізацією.

Шини та аквапланування . Шини мають бути у хорошому стані та відповідати сезону. Зношений протектор значно підвищує ризик аквапланування — втрати зчеплення з дорогою, коли між шиною та покриттям утворюється шар води.

Калюжі. Вони можуть приховувати небезпеку — ями чи відкриті люки. Якщо є можливість, уникайте великих калюж. Якщо ж це неможливо, долайте їх повільно, щоб уникнути гідроудару (потрапляння води у двигун).

Патрульна поліція також нагадує, що завжди потрібно пристібатися ременями безпеки, а маленьких дітей перевозити лише з використанням спеціальних утримувальних систем — дитячих люльок та крісел.

«Якщо під час руху ви побачили, що хтось потрапив у скрутне становище через негоду та потребує допомоги, не залишайтеся осторонь. У разі потреби телефонуйте 112/102», — закликали водіїв у Патрульній поліції.

Реклама

Зупинка патрульними не завжди закінчується штрафом. Часто все вирішує поведінка водія та його слова. Інспектори кажуть: багато хто сам себе підставляє, навіть не розуміючи цього. Водіям нагадали фрази, які миттєво видають порушника.