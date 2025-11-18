Як крадуть пальне на АЗС: названо найпопулярніші методи обману водіїв

АЗС / © Pixabay

Шахраї використовують «підкручені» лічильники, залишають бензин у шлангах та навіть закачують повітря замість пального.

Про це пише UA.Motors.

У сучасних умовах, коли кожен літр коштує дорого, водіям варто знати про основні методи шахрайства та способи захисту від них.

«Хитра» електроніка

Найпоширенішим методом обману є маніпуляції з програмним забезпеченням паливороздавальної колонки.

Суть схеми полягає в налаштуванні електроніки таким чином, щоб вона відображала на табло, наприклад, 10 літрів, тоді як у бак фактично потрапляє лише 9,3–9,6 літра. У середньому водій недоотримує 5-7% пального. Візуально це помітити майже неможливо, але в масштабах дня заправка отримує величезні обсяги «зайвого» пального для перепродажу.

Залишок у шлангу

Ще один популярний спосіб — маніпуляції зі шлангом. У системі після попереднього клієнта може залишатися до 200-300 мілілітрів пального.

Якщо заправник тримає пістолет під певним кутом або перекриває магістраль, ці мілілітри просто не потрапляють до вашого баку, хоча ви за них вже заплатили. За місяць на одній колонці це може перетворитися на десятки, а то й сотні літрів втрат для клієнтів.

Повітря та піна

Існують і більш витончені методи, наприклад, штучне змішування пального з повітрям. Через це утворюється піна, і об’єм рідини здається більшим, ніж є насправді. Коли піна осідає, рівень пального в баку виявляється значно нижчим.

Як виявити обман і захиститися

Визначити недолив «на око» вкрай важко. Найточніший спосіб — вимагати контрольний замір у сертифіковану мірну ємність. Згідно з нормами, допустима похибка становить лише 0,25%.

Ознаки, які мають насторожити водія:

Колонка рахує літри повільніше, ніж зазвичай.

Цифри на табло змінюються ривками.

Заправник поводиться підозріло, часто рухає пістолет або шланги.

Раптове зменшення пробігу автомобіля після заправки (хоча цей показник є суб’єктивним).

Експерти радять заправлятися на великих перевірених мережевих АЗС, де ризик махінацій нижчий через суворий контроль. Якщо під час заправки виникли підозри — варто одразу звернутися до адміністратора та вимагати перевірки.

