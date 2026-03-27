Як менше платити на заправках: дієві лайфгаки, що "підірвали" TikTok

Автозаправна станція / © Associated Press

Стрімке зростання цін на пальне змушує водіїв шукати нові способи економії. Експерт з особистих фінансів Мартін Льюїс поділився простими методами, які суттєво знижують витрати.

Про це фахівець розповів у відео у TikTok.

Нове відео від Льюїса, у якому він розповідає про підвищення ефективності автомобіля, стрімко набрало популярність на платформі. У ролику експерт акцентує увагу на поширених факторах, які можуть непомітно збільшувати витрату пального. Серед них — зайва вага в авто, неправильний догляд за шинами та підвищений аеродинамічний опір.

Як економити на пальному?

Щоб зекономити пальне, фахівець радить знімати невикористовувані багажники з даху, адже вони створюють додатковий опір під час руху на великих швидкостях. Також варто позбутися зайвих важких речей у багажнику. За його словами, кожні додаткові 45 кг можуть зменшити ефективність використання пального приблизно на 1%.

Окрему увагу Льюїс приділяє тиску в шинах: якщо він недостатній, витрати палива можуть зрости до 4%.

Крім того, важливу роль відіграють кондиціонер і стиль водіння. Експерт пояснює, що на низьких швидкостях кондиціонер помітно впливає на витрати пального, тоді як на високих швидкостях відчинені вікна створюють додатковий опір повітрю, змушуючи двигун працювати інтенсивніше.

Також він образно зазначає, що прискорення — це «пампа для грошей», а гальмування — їхній «спалювач», наголошуючи на важливості плавної їзди, прогнозуванні дорожньої ситуації та дотриманні безпечної дистанції для економії пального.

У коментарях користувачі жартують: «Загалом, краще не сідати за кермо».

До слова, хоча спорт-режим зазвичай збільшує апетит авто, фахівці стверджують, що його короткочасне використання може зекономити пальне. В еко-режимі під час обгону чи підйому водій змушений довше й сильніше тиснути на газ через «приглушену» реакцію двигуна. Натомість у режимі Sport машина швидше досягає потрібної швидкості, що робить розгін ефективнішим. Головне — використовувати спорт-режим лише для динамічного маневру, а після завершення прискорення повертатися до стандартних налаштувань.