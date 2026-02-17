У холодну погоду електромобілі втрачають від 10% до 40% запасу ходу / © pexels.com

Із приходом холодів багато власників електромобілів помічають: узимку авто витрачає більше енергії, а запас ходу скорочується. Це не суб’єктивне відчуття, а підтверджений факт — низькі температури дійсно впливають на ефективність літій-іонних батарей.

autodosug

Чому батарея «сідає» швидше

Головною причиною швидкого розрядження батареї є особливості роботи акумулятора на холоді. За низьких температур хімічні процеси всередині батареї сповільнюються, зростає внутрішній опір, а рух іонів між анодом і катодом стає менш активним. У результаті акумулятор віддає енергію менш ефективно.

Крім того, частина заряду витрачається на підтримання оптимальної температури батареї та обігрів салону. Саме це й призводить до помітного зменшення реального пробігу.

Дані тестів: мінус 10-40%

Аналітики Recurrent, які обробляють дані тисяч електромобілів, зазначають: у холодну пору року середній EV зберігає близько 78% від свого максимального запасу ходу, а деякі моделі — до 88%.

Тести Американської автомобільної асоціації (AAA) показали, що при температурі близько –6 °C батарея може втратити 10-12% запасу ходу навіть без увімкненого клімат-контролю. Якщо ж використовується обігрів салону, зниження може сягати 40% у порівнянні з помірною температурою.

Тобто електромобіль, який у теплу погоду проїжджає 300 км, взимку може подолати значно меншу дистанцію.

Обігрів — головний «споживач»

На відміну від авто з двигуном внутрішнього згоряння, електромобіль не має «надлишкового» тепла від мотора. Усі системи обігріву — салон, сидіння, обдув скла — живляться безпосередньо від батареї. Це суттєво впливає на енерговитрати.

Роль систем терморегуляції

Більшість сучасних моделей оснащені системами контролю температури акумулятора. Вони можуть підігрівати батарею перед заряджанням або поїздкою, що покращує її ефективність. Однак цей процес також потребує додаткової електроенергії.

Що це означає для водіїв

Зменшення запасу ходу взимку — це наслідок фізики та особливостей роботи батарей, а не недолік технології. У мороз електромобілі можуть втрачати від 10% до 40% пробігу залежно від температури, стилю їзди та використання кліматичних систем.

Тому в холодну пору року важливо заздалегідь планувати маршрути, враховувати можливість підзарядки та, за можливості, прогрівати авто під час підключення до мережі. Це допоможе мінімізувати вплив низьких температур на ефективність електромобіля.

