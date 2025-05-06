Автомобіль / © Pixabay

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Якщо колесо спустило далеко від цивілізації, а компресора немає, не варто панікувати. Існують різні способи накачати шину в екстрених умовах. Власник шиномонтажної майстерні ділиться корисними порадами, які методи працюють, а які можуть лише зашкодити.

Про це пише Автотема.

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Як накачати колесо без компресора: перевірені методи для екстрених ситуацій

Одним із найбільш надійних методів є звернення до водіїв вантажівок. Вантажні автомобілі оснащені пневматичними гальмами, які дозволяють подавати потік повітря через шланг для підкачки шин. Це найбільш ефективний і швидкий спосіб накачати шину в екстрених умовах.

Іншим варіантом є намагання дістатися до найближчої АЗС, де є станція для підкачки шин. Багато заправок пропонують безкоштовні послуги для підкачки шин, тому попутна машина може стати дуже корисною в такій ситуації.

Проте не всі поради з інтернету є корисними. Наприклад, використання балончиків зі стисненим повітрям, які широко рекомендуються, виявляється неефективним для накачування шини. Для цього потрібно багато балончиків, і навіть це навряд чи забезпечить достатній тиск.

Інший метод — використання вогнегасника. Він дає тиск лише до 0,2 атмосфери, що є абсолютно недостатнім для нормальної їзди. Крім того, такий спосіб може бути небезпечним.

Ще один варіант — підключити шланг до вихлопної труби. Теоретично цей метод може дати більше тиску, але на практиці це надзвичайно небезпечно і може пошкодити вихлопну систему авто.

Найкраще мати в багажнику запаску та електричний компресор. Це надійний спосіб швидко відновити тиск у шині та продовжити рух без ризику для безпеки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як власноруч замінити колесо в автомобілі та не вскочити в халепу.