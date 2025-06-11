Автомобіль / © Unsplash

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Чистий та приємно пахнучий салон — мрія кожного водія. І для цього зовсім не обов’язково витрачати великі гроші на професійну мийку.

Як пише 24 Канал, існують прості й доступні способи, які допоможуть повернути салону авто чистоту та свіжість. І все це — вдома, своїми руками.

Шкарпетка й стакан — чистота в підстаканнику

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У підстаканниках завжди накопичується дрібне сміття й пилюка. Просто візьміть склянку, надіньте на неї вологу шкарпетку й кілька разів обертайте в тримачі. Бруд зникне миттєво.

Зубна щітка — для вентиляції та важкодоступних місць

Стара зубна щітка чудово справляється з очищенням вентиляційних решіток, швів сидінь та інших дрібних деталей. Додайте трохи миючого засобу — і результат здивує.

Сода проти запахів

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Харчова сода не тільки дезінфікує, а й поглинає неприємні запахи. Просто насипте її на килимки чи сидіння, зачекайте 20 хвилин і пропилососьте.

Мильний розчин замість хімії

Замість спеціальних засобів для салону можна використовувати звичайний мильний розчин. Нанесіть його губкою на сидіння, трохи зачекайте, а потім витріть ганчіркою і добре просушіть.

Домашня пахучка

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Створіть ароматизатор власноруч: візьміть маленьку сільничку, насипте туди соду і додайте кілька крапель улюбленої ефірної олії. Простий рецепт — довготривалий ефект.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мийки самообслуговування продовжують набирати популярність серед українських водіїв, особливо у великих містах. Їх цінують за доступність, швидкість та можливість самостійно мити авто у зручний час. Проте навіть у такій, здавалося б, простій справі виникають суперечки: що ж наносити спочатку — активну піну чи воду.