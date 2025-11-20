ТСН у соціальних мережах

Як не потрапити на гачок: чотири поради водіям, щоб не підписати собі штраф

Юристи розкрили головну схему штрафів, яких можна уникнути.

Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Штраф

Штраф / © youtube.com/Патрульна поліція Києва

Багато українських водіїв і досі губляться, коли бачать маячки патрульного авто. Страх перед штрафом чи розмовою з поліцією часто перетворюється на головну зброю самих інспекторів.

На цьому, як пише виданням «Твоя машина», наголошують юристи, які щодня отримують подібні звернення.

Як працює схема

За словами адвоката Ігоря К. з Дніпра, все починається з психологічного натиску. Інспектор помічає, що водій нервує, і використовує це.

«Вони можуть говорити спокійно, навіть дружньо, але при цьому м’яко підштовхують людину визнати провину. Потім вмикають бодікамеру — і мають на руках „зізнання, яке одразу підкріплюється до справи і направляється в суд“, — пояснює юрист.

Часто жодних інших доказів не збирають. Відео з бодікамери стає єдиною підставою для штрафу. Водій, розгублений і наляканий, сплачує його одразу, навіть не замислюючись над можливістю оскаржити.

Що відбувається далі

Коли керманич подає скаргу, суд дивиться на справу інакше. Якщо немає об’єктивних даних — наприклад, записів із камер спостереження чи свідчень очевидців — то слова водія не сприймають як доказ вини. Людина може заявити, що визнала провину під тиском, і тоді справу закривають. Але це відбувається, якщо водій наважиться йти до суду. Багато хто з керманичів просто не хоче цього робити, особливо, якшо штраф становить кілька сотень гривень.

Поради водіям

  • Не поспішайте визнавати провину. Ви маєте право мовчати і вимагати адвоката.

  • Не підписуйте протокол, якщо не згодні з його змістом.

  • Обов’язково просіть копію всіх матеріалів — це допоможе при оскарженні.

  • Якщо ситуація здається несправедливою, фіксуйте все на відео власного телефона.

