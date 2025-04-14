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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
Кількість переглядів
216
Час на прочитання
2 хв

Як не стати жертвою шахраїв на СТО: важливі поради для автомобілістів

Непомірно високі ціни та маніпуляції з діагностикою можуть бути ознакою того, що вас намагаються обдурити на СТО.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
СТО

СТО / © Pexels

Утримання автомобіля стає дедалі дорожчим, а крім стандартних витрат на паливо і запчастини, є ще й ризик бути обдуреним на СТО.

Автоексперт вказав п’ять ознак, які допоможуть вам розпізнати шахрайство, передає SUV News.

Непомірно висока ціна на базовий ремонт: завжди порівнюйте ціни на автосервісні послуги з іншими майстернями. Якщо вас просять заплатити набагато більше за таку саму роботу, ніж у конкурентів, це може бути сигналом шахрайства.

Маніпулювання результатами діагностики: іноді після проведення діагностики майстри можуть заявити, що є додаткові проблеми, які нібито потрібно усунути перед основним ремонтом. Це явна ознака можливого обману.

Надмірна націнка на оригінальні деталі: деякі фахівці можуть нав’язувати оригінальні запчастини, навіть коли існують дешевші, але не менш якісні аналоги. Якщо це є виправдано дорогим, то немає причин відмовлятись, але якщо ціна штучно завищена, краще пошукати альтернативу.

Відсутність чіткого кошторису: якщо вам не можуть одразу сказати вартість послуг або затягують з відповіддю, це може свідчити про приховані додаткові витрати.

«Неочікувані» несправності після ремонту: недобросовісні майстри інколи можуть навмисне зламати частину автомобіля, аби ви звернулись до них знову і заплатили за новий ремонт.

Щоб уникнути подібних ситуацій, варто ретельно перевіряти відгуки про сервіс або конкретного майстра. Краще знайти надійного спеціаліста і звертатися лише до нього для обслуговування автомобіля.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні змінили правила заміни водійських посвідчень та хто має скласти іспит.

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Дата публікації
Кількість переглядів
216
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