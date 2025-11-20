ТСН у соціальних мережах

Як не "вбити" акумулятор електромобіля: топ-5 звичок, що скорочують його ресурс удвічі

Неправильне заряджання електромобіля підвищує температуру та навантаження на електроди, що призводить до втрати ємності.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Електромобіль

Електромобіль / © Pexels

Багато власників електромобілів експлуатують їхні батареї за звичним принципом, як мобільні телефони: заряджають до повних 100% і розряджають до критичного нуля. Така поведінка є однією з найдорожчих помилок, оскільки неправильна експлуатація здатна скоротити ресурс акумулятора удвічі.

Про це пише UA.Motors.

Для більшості літій-іонних акумуляторів оптимальний та найбезпечніший діапазон заряду становить 20-80%.

А ось, постійне заряджання до максимуму збільшує напругу та викликає перегрів, що прискорює старіння елементів. Це скорочує запас ходу. Рекомендується встановлювати ліміт заряду на 80%.

Розряджання «в нуль» руйнує структуру катода, а літій осідає на аноді, що призводить до незворотної втрати здатності утримувати заряд. Заряджати авто слід, коли рівень батареї опускається до 20%.

Дослідження американського сервісу Recurrent підтверджують: батареї, які заряджають частково, втрачають менше ніж 1% ємності на рік.

На довговічність акумулятора критично впливають зовнішні умови та якість обладнання:

  • Екстремальні температури: У спеку опір елементів зростає, а в мороз іони рухаються повільніше, що може зменшити пробіг авто до 36%. Заряджати електромобілі краще у гаражі або в тіні, де температура більш стабільна.

  • Неякісні кабелі: Використання дешевих або пошкоджених кабелів загрожує коротким замиканням, перегрівом роз’єму та навіть виходом з ладу контролера зарядки. Купувати слід лише сертифіковані аксесуари.

Важливим елементом продовження ресурсу батареї є регулярне оновлення програмного забезпечення автомобіля. Оновлення не лише додають нові функції, але й коригують буфер заряджання та температуру батареї, що є життєво необхідним для її здоров’я. Встановлюйте автоматичне оновлення або перевіряйте його вручну хоча б раз на місяць.

Нагадаємо, китайські автомобілі дедалі активніше завойовують ринки Європи та України, пропонуючи привабливі ціни й сучасні технології. Водночас головними проблемами залишаються доступність сервісу, запчастин і швидка амортизація. Попри покращення якості збірки та безпеки, власники часто стикаються з «ненажерливими» бензиновими моторами й дорожчими страховками. Електромобілі з Китаю вже конкурують із Tesla за запасом ходу, проте загалом ринок ще адаптується до нових брендів.

