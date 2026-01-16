Як не "вбити" акумулятор взимку: дієві поради водіям

Автомобіль / © pexels.com

З настанням холодів однією з найпоширеніших проблем для автомобілістів стає запуск двигуна. Часто причиною цього є розряджений акумулятор. Проте, як зазначають фахівці, звинувачувати лише мінусову температуру не варто — корінь проблеми часто криється у діях самих водіїв.

Однією з головних причин швидкого виходу батареї з ладу є бажання водіїв заощадити. Купуючи найдешевші моделі акумуляторів, власники авто ризикують стикнутися з тим, що пристрій не впорається із зимовими навантаженнями.

Бюджетні батареї часто мають менший ресурс і гірше переносять низькі температури. Як наслідок, навіть «свіжий» дешевий акумулятор може втратити свої властивості вже після перших серйозних морозів, змушуючи водія знову витрачати кошти на заміну.

Ще одна поширена помилка — ігнорування специфікацій автомобіля при виборі джерела живлення. Сучасні машини, особливо ті, що оснащені системою «старт-стоп», потребують спеціальних акумуляторів, таких як AGM (Absorbent Glass Mat).

Ці батареї стійкіші до частих циклів зарядки та розрядки. Якщо ж на такий автомобіль встановити звичайний кислотний акумулятор, він не витримає інтенсивної експлуатації і вийде з ладу в найкоротші терміни. Тому перед покупкою вкрай важливо звірятися з інструкцією до транспортного засобу.

Погода дійсно вносить свої корективи. Різкі перепади температур — від сильних морозів до відлиги — створюють додаткове навантаження на електрообладнання. Такі «гойдалки» можуть призвести до втрати заряду, особливо якщо водій не слідкує за станом батареї регулярно.

Крім того, експерти звертають увагу на таку банальну причину проблем, як окислені або брудні клеми. Поганий контакт між клемами та проводами створює опір, який не дозволяє акумулятору віддавати повну потужність під час старту та якісно заряджатися від генератора.

Як уникнути проблем

Щоб акумулятор прослужив довго і не підвів у морозний ранок, фахівці радять:

Обирати якісні моделі від перевірених виробників, які витримують низькі температури.

Купувати батарею, яка чітко відповідає параметрам вашого автомобіля.

Регулярно перевіряти рівень заряду, особливо перед початком зимового сезону.

Стежити за чистотою клем і надійністю їх фіксації.

