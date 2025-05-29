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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
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Як не "вбити" свою машину: експерт назвав головні помилки водіїв

Навіть найсучасніше авто не застраховане від поломок, якщо його власник щодня повторює шкідливі звички. Експерти розповіли, що робити, аби уникнути проблем — і зекономити тисячі гривень.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Автмобіль

Автмобіль / © Pixabay

Найновіший і найдорожчий автомобіль може почати виходити з ладу вже за кілька місяців, якщо його власник щодня повторює одні й ті самі помилки. Більшість із них здаються дрібницями, але насправді можуть завдати серйозної шкоди техніці та обернутись дорогим ремонтом.

Про це пише Експерт.

Вони зібрали ТОП-5 шкідливих звичок водіїв, які часто зустрічаються в Україні — та пояснили, як уникнути зайвих витрат.

  1. Прогрівання на холостому ходу — шкода для двигуна
    Багато водіїв взимку прогрівають мотор на місці до 10 хвилин, але це вже давно визнано шкідливою практикою. Сучасні двигуни краще прогріваються в русі, а довге стояння на місці сприяє відкладенням сажі та перевитраті пального.

    Порада: заведіть авто, зачекайте до хвилини — і рушайте на невеликій швидкості.

  2. «Підгазовування» на нейтралці
    Водії часто натискають на газ під час стоянки, вважаючи це корисним для двигуна. Насправді це лише створює зайве навантаження і зношує мотор.

    Правильніше: нейтраль — і спокій, ніяких зайвих обертів.

  3. Їзда з майже порожнім баком
    Регулярне пересування з мінімальним рівнем пального може спричинити поломку бензонасоса. У баку накопичується бруд, і насос «втягує» його разом із повітрям.

    Рекомендація: тримайте рівень не нижче ¼ — це корисно і для машини, і для вас.

  4. Ігнорування підозрілих звуків
    «Це просто щось скрипить» — часто кажуть водії, доки не доходить до капремонту. Скрипи та хрусти можуть бути ознаками серйозних проблем з підвіскою, гальмами чи коробкою передач.

    Рішення: почули сторонній звук — одразу зверніться на СТО.

  5. Різке гальмування на швидкості
    Небезпечно, неекономно і шкідливо. Такі дії призводять до перегріву гальмівної системи, зносу шин і підвіски.

    Порада: гальмуйте плавно і заздалегідь — це збереже і машину, і нерви.

Автомобіль прослужить набагато довше, якщо змінити ці прості, але критично важливі звички. Водійська культура — це не лише про комфорт, а й про економію.

Нагадаємо, раніше ми писали, що розряджений акумулятор може стати справжньою проблемою для водіїв, особливо коли через це не відчиняються електронні замки автомобіля. Сучасні машини з безключовим доступом часто не реагують на брелок за низького заряду батареї, що особливо поширено в холодну пору року.

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