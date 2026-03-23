Як не "вбити" телефон у машині: експерти пояснили правила безпечного заряджання

Заряджання смартфона в автомобілі може нашкодити як самому ґаджету, так і бортовій системі, якщо робити це неправильно. Експерти пояснили, яких помилок варто уникати та як безпечно підживлювати пристрій у дорозі.

Ключові правила заряджання телефона в авто

Насамперед фахівці радять звертати увагу на якість кабелю. За їхніми словами, дріт має забезпечувати силу струму щонайменше 2-2,4 ампера. Використання слабших кабелів, наприклад на 1 ампер, значно уповільнює заряджання, особливо якщо водночас працюють навігатор чи інші застосунки.

Крім того, варто обирати надійніші варіанти дротів. Наприклад, це може бути кручений кабель, який менше зношується під час постійного використання в авто.

Ще одна типова помилка — це використання невідповідних зарядних пристроїв. Автомобільна мережа має іншу напругу, ніж звичайна розетка, тому без якісного адаптера це може призвести до перегрівання або навіть пошкодження смартфона.

Також експерти не радять постійно користуватися телефоном під час заряджання в машині. Річ у тім, що це збільшує навантаження на батарею та може скоротити термін її служби.

Фахівці підсумовують: щоб уникнути проблем, варто використовувати якісні зарядні пристрої, перевірені кабелі та не перевантажувати смартфон під час підзаряджання в авто.

