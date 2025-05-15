Як не втрапити в халепу під час купівлі вживаного авто: поради експертів

Автомобіль / © Getty Images

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Покупка вживаного автомобіля — справа ризикована, адже продавці нерідко приховують реальний технічний стан машини. Втім, є ознаки, які можуть допомогти уникнути неприємних сюрпризів.

Про це пише Автопілот.

Перш за все, варто бути пильним щодо заявленого пробігу. Сучасні одометри легко «скручуються», тому зверніть увагу на непрямі деталі — стан педалей, оббивки сидінь, керма. Якщо, наприклад, гумові накладки на педалях протерті до металу, а пробіг нібито 50 тисяч — це явна невідповідність.

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Ще один важливий момент — перевірка скла. На заводських вікнах вказано рік виготовлення. Якщо скло замінене, це може свідчити про участь авто в ДТП. Варто також оглянути болти капота і багажника — якщо фарба на них пошкоджена, елементи могли змінювати.

Відомо, що багато продавців замовчують характерні «болячки» конкретних моделей. Наприклад, двигун, що гріється у заторах, чи слабка електроніка після 100 тис. км. Тому перед купівлею варто заглянути на форуми власників обраної моделі та перевірити саме ті вузли, про які часто згадують.

Не забудьте оглянути днище автомобіля: волога на амортизаторах, іржа на двигуні чи вихлопі — сигнал про майбутні витрати. Крім того, зазирніть у бардачок — чеки з СТО у різних містах можуть розповісти, де реально експлуатувалась машина.

А головне — не довіряйте стандартним фразам на кшталт «їздила бабуся в магазин». Приїдьте без попередження: якщо двигун уже прогрітий — це може бути спроба приховати проблеми з холодним запуском.

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Нагадаємо, раніше ми писали, що під час купівлі вживаного автомобіля водії завжди звертають увагу насамперед на пробіг. Але багато автомобілів розраховані на їзду понад 300 тисяч кілометрів за належного обслуговування, забезпечуючи надійний та доступніший транспортний засіб, який може служити роками.