Як не втратити колесо на ходу: коли необхідно перевіряти кріплення

Втрата колеса на ходу може спричинити серйозну ДТП / © pixabay.com

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Один з поширених водійських страхів — втрата колеса під час руху автомобіля. Такі випадки, хоча трапляються не часто, призводять до серйозних ДТП зі страшними наслідками.

Чому колесо може відкрутитись на ходу та як запобігти виникненню такої проблеми, розповів портал AmperCar.

Найпоширеніша причина ослаблення болтів на колесі — недбалість майстрів на шиномонтажі під час вулканізації чи сезонної заміни шин. Річ у тім, що правильна установка колеса передбачає спочатку затягування кріплення пневмопістолетом, а потім усі болти дотягуються динамометричним ключем із правильно підібраним зусиллям залежно від типу автомобіля. Саме це дотягування гарантує, що у водія не буде причин для занепокоєння, а колесо не відкрутиться до наступного візиту на шиномонтаж.

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Причиною неочікуваного послаблення болтів також може бути бруд, що потрапив на різьблення. Через пісок або інше сміття на болтах чи гайках під час затягування можна надломити або повністю зірвати різьблення.

«Важливо пам’ятати, що навіть один зламаний болт чи шпилька вже несуть загрозу та ймовірність відкручування інших кріплень. Також не слід забувати, що кріплення підбирається відповідно до дисків, аби різьба заходила всередину на належну глибину», — наголошується у публікації.

Третя поширена причина послаблення кріплень — розбалансування коліс. Зрозуміти, що в автомобіля є проблема з балансуванням, можна по сильній вібрації, яка «б’є у кермо». Саме ця вібрація створює ризик втрати кріплення колес на ходу та взагалі створює проблеми для ходової системи автомобіля загалом.

Щоб уникнути подібних проблем, водіям радять регулярно перевіряти стан і затягування болтів на колесах. У звичайному режимі користування автомобілем це варто робити не рідше ніж раз на тиждень. Обов’язково перевіряти кріплення необхідно до та після дальньої поїздки, а також після заміни чи ремонту колеса.

Нагадаємо, водіям порадили на випадок непередбачуваних ситуацій у дорозі завжди мати в багажнику знак аварійної зупинки, дроти для «прикурювання», аптечку, вогнегасник і ремкомплект.