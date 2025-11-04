Як не заснути за кермом: 6 порад від патрульних

Правила для водіїв / © pixabay.com

Ризик заснути за кермом зростає під час довгих подорожей в авто. Патрульна поліція України нагадує водіям про життєво важливі правила безпечного керування, особливо коли ви відчуваєте втому, виснаження або сонливість.

Про це йдеться у дописі Нацполіції України.

«Якщо ви довго їхали без зупинок, мало спали чи почуваєтеся виснажено, — негайно зупиніться!» — закликали в поліції.

Там наголошують, що втома мозку та сонливість є одними з найбільш частих причин ДТП. Перемогти сон можна лише сном, тому не варто ігнорувати перші тривожні дзвіночки.

Що робити, щоб не заснути за кермом

Патрульна поліція радить водіям дотримуватися наступних превентивних заходів.

Забезпечте собі якісний відпочинок: перед поїздкою обов’язково добре виспіться. Здоровий сон має тривати не менше 7 годин, але перед далекою дорогою варто поспати якомога довше. Обирайте правильний час для поїздок: намагайтеся уникати кермування в години, коли ваш організм зазвичай спить, наприклад, пізня ніч чи ранній ранок. Зверніть увагу на ліки та водіння: перед поїздкою не вживайте медикаменти, які можуть викликати сонливість або пригальмувати реакцію. Підтримуйте активну розмову з пасажирами — це стимулює роботу головного мозку та допомагає залишатися уважним. Тримайте салон автомобіля в прохолоді. Свіже повітря та прохолода бадьорять. І нарешті, під час зупинки вийдіть з авто, зробіть фізичні вправи або подрімайте 15-20 хвилин. Навіть короткий сон може відновити увагу.

Як зрозуміти, що час зупинитися? Ознаки сонливості

Водій повинен негайно звернути на узбіччя, якщо помітив у себе одну чи кілька з цих ознак втоми мозку.

Важке моргання: ви помічаєте, що повіки важчають і закриваються повільно (коли людина не хоче спати, моргання відбувається майже непомітно).

Також це позіхання та важкість очей: ви часто позіхаєте і вам важко тримати очі повністю відкритими.

Серед небезпечних ознак — провали в пам’яті: коли не можете згадати, який останній дорожній знак проїхали або що відбувалося на дорозі кілька секунд тому.

Втрата контролю: коли руки стають «важкими», ви мимоволі відпускаєте педаль газу або починаєте «плавати» у своїй смузі.

Усе це — критичні ознаки втоми мозку й сонливості. Негайно на узбіччя. Перемогти сон можна тільки сном!

