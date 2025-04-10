Як однією фразою зупинити автошахраїв: порада від поліції

Як не стати жертвою шахраїв

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В Україні шахраї часто інсценують ДТП для вимагання коштів. Така схема розрахована на емоційність водія. Не потрапити на гачок аферистів допоможе фраза «Ми викликаємо поліцію і оформляємо все офіційно».

Про це повідомило видання «Автотема».

Як пояснює патрульний зі стажем, ця фраза — найефективніша зброя проти шахраїв. Їхня схема розрахована на швидкий «відкуп» без участі правоохоронців, тому при погрозі офіційного розгляду вони часто просто тікають.

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Як діють аферисти?

Використовують старі преміальні авто, щоб виманити якомога багато грошей.

Давлять психологічно, пропонуючи «вирішити на місці».

Якщо у вашому авто є відеореєстратор і чинний поліс автогромадянки (ОСЦПВ), ви захищені.

«Правоохоронці радять: у будь-якій сумнівній ситуації одразу викликайте поліцію. Якщо перед вами справжній шахрай, такий розвиток подій йому точно не вигідний — і в більшості випадків він сам забереться геть, щойно зрозуміє, що схема не спрацювала», — йдеться в статті.

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