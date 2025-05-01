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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Новини
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Як оновлений бензин вплине на старі автомобілі: експерт пояснив нюанси

Експерт паливного ринку Сергій Куюн розповів, що 20- та 30-річні автомобілі легко адаптуються до оновленого бензину.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Оновлений бензин безпечний для старих автомобілів

Оновлений бензин безпечний для старих автомобілів / © pixabay.com

Автомобілі 2000-х і 90-х років легко «перетравлять» оновлений склад бензину. Проблеми виникають за умови спиртових концентрацій 30–40%.

Про це повідомив експерт паливного ринку Сергій Куюн в ефірі Ранок.LIVE.

Як зазначив експерт, насправді українці вже щонайменше тиждень їздять на новому пальному — старі запаси замінювались поступово, а не в один день.

«І не бачу я якихось сигналів SOS, тобто все нормально і боятися нема чого», — наголосив він.

Експерт пояснив також причини здорожчання: біоетанол — не дешевша добавка, а екомотиватор, її вводять не для економії, а для покращення екології. Мовляв, так буде менше викидів парникових газів та більше енергонезалежності — бо ці 5% ми виробляємо самі, а не імпортуємо.

Раніше ТСН.ua повідомляв, які автомобілі небезпечно заправляти до повного бака.

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