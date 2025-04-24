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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
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Як отримати водійське посвідчення на мотоцикл: нова покрокова інструкція

Право на керування мотоциклами й мопедами можна отримати з 16 років.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Сервісний центр МВС оприлюднив детальну інструкцію для українців, які хочуть отримати водійське посвідчення категорії А та А1

Сервісний центр МВС оприлюднив детальну інструкцію для українців, які хочуть отримати водійське посвідчення категорії А та А1 / © pixabay.com

Для охочих отримати водійське посвідчення категорій А (мотоцикл) та А1 (мопед) потрібно вивчити правила дорожнього руху, пройти навчання в акредитованій автошколі та скласти іспити в сервісному центрі МВС.

Оновлений алгоритм дій опублікував головний сервісний центр МВС.

На початку кандидату у водії потрібно самостійно або в автошколі опанувати Правила дорожнього руху. Тривалість теоретичного навчання становить 61 годину згідно з типовою програмою.

Після завершення навчання необхідно скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС: 20 запитань за 20 хвилин. Допускається не більше двох помилок. Якщо тест не складено — наступна спроба можлива через 10 днів. 

Далі — проходження практичної підготовки в автошколі (43 години) та складання внутрішнього іспиту. Потім — практичний іспит в сервісному центрі МВС. Його вартість — 420 гривень, а теоретичного — 250 гривень.

Кандидат у водії може обрати транспорт для складання практики — або зі сторони сервісного центру, або з автошколи.

Мінімальний термін навчання для обох етапів становить 3–4 тижні. Повний перелік акредитованих автошкіл доступний на сайті Головного сервісного центру МВС.

Нагадаємо, в Україні нещодавно запровадили нову систему електронної черги на відвідування Сервісних центрів МВС. Це дозволило повністю автоматизувати процес і зробити його прозорим та зручним. Але разом із комфортними змінами тепер автовласників зобов’язали відповідальніше ставитися до замовлення послуг в сервісних центрах.

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